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قائد القوات المشتركة للتحالف يشيد بانتصارات الجيش اليمني في حجة

"صلاح" قدم عرضًا مفصلاً بالقرى والمناطق المحررة

أشاد قائد القوات المشتركة بالتحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (السبت) ضد ميليشيا الحوثي في مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي ميدي وحرض شمال محافظة حجة.

جاء ذلك وفقًا لـ"سبتمبر نت" في اتصال هاتفي أجراه الأمير فهد بن تركي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح.

وقدم "صلاح" لقائد القوات المشتركة خلال الاتصال عرضًا مفصلاً للانتصارات والقرى والمواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الساعات الماضية.

وكانت قوات الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة قد حررت صباح اليوم مزارع النسيم وعددًا من القرى المجاورة لها بين مديريتي حرض وميدي وقطعت الخط الأسفلتي الرابط بينهما وخطوط إمداد الميليشيا شمالي المحافظة.

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قائد القوات المشتركة للتحالف يشيد بانتصارات الجيش اليمني في حجة
سبق

أشاد قائد القوات المشتركة بالتحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (السبت) ضد ميليشيا الحوثي في مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي ميدي وحرض شمال محافظة حجة.

جاء ذلك وفقًا لـ"سبتمبر نت" في اتصال هاتفي أجراه الأمير فهد بن تركي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح.

وقدم "صلاح" لقائد القوات المشتركة خلال الاتصال عرضًا مفصلاً للانتصارات والقرى والمواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الساعات الماضية.

وكانت قوات الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة قد حررت صباح اليوم مزارع النسيم وعددًا من القرى المجاورة لها بين مديريتي حرض وميدي وقطعت الخط الأسفلتي الرابط بينهما وخطوط إمداد الميليشيا شمالي المحافظة.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
08:19 PM

قائد القوات المشتركة للتحالف يشيد بانتصارات الجيش اليمني في حجة

"صلاح" قدم عرضًا مفصلاً بالقرى والمناطق المحررة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد قائد القوات المشتركة بالتحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (السبت) ضد ميليشيا الحوثي في مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي ميدي وحرض شمال محافظة حجة.

جاء ذلك وفقًا لـ"سبتمبر نت" في اتصال هاتفي أجراه الأمير فهد بن تركي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح.

وقدم "صلاح" لقائد القوات المشتركة خلال الاتصال عرضًا مفصلاً للانتصارات والقرى والمواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الساعات الماضية.

وكانت قوات الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة قد حررت صباح اليوم مزارع النسيم وعددًا من القرى المجاورة لها بين مديريتي حرض وميدي وقطعت الخط الأسفلتي الرابط بينهما وخطوط إمداد الميليشيا شمالي المحافظة.

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