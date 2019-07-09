تجوّل في الساحة الحمراء.. محمد بن عبدالرحمن يشرف عشاء نائب عمدة موسكو

اطلع على ما تَضَمّنته المنطقة من إنشاءات معمارية تاريخية وشواهد للمدينة وثقافتها

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء أمس، حفلَ العشاء الذي أقامه تكريمًا له نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

كما اصطحب نائب عمدة موسكو أمير منطقة الرياض بالنيابة، في جولة على الساحة الحمراء وسط موسكو، مطلعًا على ما تَضَمّنته من إنشاءات معمارية تاريخية، مستمعًا إلى شرح عن ما تُمَثله الساحة من شواهد حاضرة وماضية للمدينة وتاريخها وثقافتها.

حضر حفل العشاء الوفد الرسمي المرافق لأمير منطقة الرياض بالنيابة.

كما حضره من الجانب الروسي نائب وزير النقل لحكومة موسكو بلوتوف جاميد والنائب الأول لمدير النقل وتطوير البنية التحتية في حكومة موسكو أندريكن سيرجي، ونائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية لحكومة موسكو شوتيان كو ونائب مدير المراقبة والتنسيق لمجمع النقل ميخائيل كيرلينج والنائب الأول لمدير شركة ميترو بوليتان الحكومية رامان لاتيوبوف، وعدد من المسؤولين في روسيا الاتحادية.