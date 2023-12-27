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قبول "البناء المستدام" كأول جهة تفتيش على متطلبات "كود البناء"

ضمن جهود تعزيز معايير الجودة والسلامة في الوحدات السكنية

حصل برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على شهادة القبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث يُعد أول جهة تفتيش تحصل على القبول في جميع مجالات كود البناء السعودي.

جاء ذلك ضمن جهود برنامج "البناء المستدام" لتعزيز معايير الجودة والسلامة في الوحدات السكنية للحفاظ على المشهد الحضري، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويشمل مجال القبول جميع مجالات كود البناء السعودي "الكود العام، والكود الإنشائي، والكهربائي، والميكانيكي، وترشيد الطاقة، والأكواد المتعلقة بخدمات الصرف والتمديدات الصحية، والحماية من الحرائق، والكود السعودي للمباني القائمة، والمباني الخضراء، والمباني السكنية".

وتعد شهادة القبول بمثابة الترخيص لـ"البناء المستدام" تخوله للعمل مع الجهات المعنية بأعمال التفتيش كطرف ثالث معني بالتفتيش والتحقق من جودة الأعمال في البنايات السكنية والتجارية، ومدى الالتزام بالمعايير المحددة للبناء والإنشاء وفقاً لاشتراطات كود البناء السعودي، وذلك بغرض الارتقاء بالمباني السعودية وجودتها واستدامتها.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أطلقت "كود البناء السعودي" في وقت سابق من العام الجاري؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باعتماد الإطار العام لكود البناء السعودي، الذي يهدف إلى وضع اشتراطات ومعايير محددة للبناء، لزيادة العمر الافتراضي للمباني، وتحسين كفاءتها وسلامتها، وخفض تكلفة صيانتها وتشغيلها.

ويولي برنامج الإسكان اهتماماً واسعاً بالاستدامة، حيث يستهدف استدامة منظومة الإسكان من جميع النواحي ومنها استدامة التمويل والإنفاق، وكذلك تعزيز ثقافة الأبنية الخضراء، والعمل على انعكاس كود البناء السعودي على تحقيق الاستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبول "البناء المستدام" كأول جهة تفتيش على متطلبات "كود البناء"
سبق

حصل برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على شهادة القبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث يُعد أول جهة تفتيش تحصل على القبول في جميع مجالات كود البناء السعودي.

جاء ذلك ضمن جهود برنامج "البناء المستدام" لتعزيز معايير الجودة والسلامة في الوحدات السكنية للحفاظ على المشهد الحضري، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويشمل مجال القبول جميع مجالات كود البناء السعودي "الكود العام، والكود الإنشائي، والكهربائي، والميكانيكي، وترشيد الطاقة، والأكواد المتعلقة بخدمات الصرف والتمديدات الصحية، والحماية من الحرائق، والكود السعودي للمباني القائمة، والمباني الخضراء، والمباني السكنية".

وتعد شهادة القبول بمثابة الترخيص لـ"البناء المستدام" تخوله للعمل مع الجهات المعنية بأعمال التفتيش كطرف ثالث معني بالتفتيش والتحقق من جودة الأعمال في البنايات السكنية والتجارية، ومدى الالتزام بالمعايير المحددة للبناء والإنشاء وفقاً لاشتراطات كود البناء السعودي، وذلك بغرض الارتقاء بالمباني السعودية وجودتها واستدامتها.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أطلقت "كود البناء السعودي" في وقت سابق من العام الجاري؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باعتماد الإطار العام لكود البناء السعودي، الذي يهدف إلى وضع اشتراطات ومعايير محددة للبناء، لزيادة العمر الافتراضي للمباني، وتحسين كفاءتها وسلامتها، وخفض تكلفة صيانتها وتشغيلها.

ويولي برنامج الإسكان اهتماماً واسعاً بالاستدامة، حيث يستهدف استدامة منظومة الإسكان من جميع النواحي ومنها استدامة التمويل والإنفاق، وكذلك تعزيز ثقافة الأبنية الخضراء، والعمل على انعكاس كود البناء السعودي على تحقيق الاستدامة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
04:19 PM

قبول "البناء المستدام" كأول جهة تفتيش على متطلبات "كود البناء"

ضمن جهود تعزيز معايير الجودة والسلامة في الوحدات السكنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على شهادة القبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث يُعد أول جهة تفتيش تحصل على القبول في جميع مجالات كود البناء السعودي.

جاء ذلك ضمن جهود برنامج "البناء المستدام" لتعزيز معايير الجودة والسلامة في الوحدات السكنية للحفاظ على المشهد الحضري، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويشمل مجال القبول جميع مجالات كود البناء السعودي "الكود العام، والكود الإنشائي، والكهربائي، والميكانيكي، وترشيد الطاقة، والأكواد المتعلقة بخدمات الصرف والتمديدات الصحية، والحماية من الحرائق، والكود السعودي للمباني القائمة، والمباني الخضراء، والمباني السكنية".

وتعد شهادة القبول بمثابة الترخيص لـ"البناء المستدام" تخوله للعمل مع الجهات المعنية بأعمال التفتيش كطرف ثالث معني بالتفتيش والتحقق من جودة الأعمال في البنايات السكنية والتجارية، ومدى الالتزام بالمعايير المحددة للبناء والإنشاء وفقاً لاشتراطات كود البناء السعودي، وذلك بغرض الارتقاء بالمباني السعودية وجودتها واستدامتها.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أطلقت "كود البناء السعودي" في وقت سابق من العام الجاري؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باعتماد الإطار العام لكود البناء السعودي، الذي يهدف إلى وضع اشتراطات ومعايير محددة للبناء، لزيادة العمر الافتراضي للمباني، وتحسين كفاءتها وسلامتها، وخفض تكلفة صيانتها وتشغيلها.

ويولي برنامج الإسكان اهتماماً واسعاً بالاستدامة، حيث يستهدف استدامة منظومة الإسكان من جميع النواحي ومنها استدامة التمويل والإنفاق، وكذلك تعزيز ثقافة الأبنية الخضراء، والعمل على انعكاس كود البناء السعودي على تحقيق الاستدامة.

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