شاهد.. متحدث "الصحة" للمتعافين من "كورونا": فرص العدوى قائمة

قال: المناعة في مثل هذه الحالات تكون إلى مدى قصير

أوصى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المتعافين من فيروس "كورونا" بالالتزام بالاشتراطات والسلوكيات الصحية سواء من هذا الفيروس أو من غيره، مؤكداً أن فرص العدوى من الفيروسات التنفسية تبقى قائمة.

وأضاف "العبدالعالي" في المؤتمر الصحفي عن مستجدات "كورونا": أن "الحالات المرصودة لمثل هذه الفيروسات بشكل عام، مستوى تكون المناعة عادة في مثل هذه الحالات إلى مدى قصير وليس لسنوات طويلة أو على مدى العمر، وبالتالي فرص العودة للإصابة موجودة".