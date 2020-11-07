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"السيسي" يهنئ "بايدن" بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات".

وذكر أن "السيسي" أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما فيه صالح البلدَين والشعبَين الصديقَين.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب الرئيس المصري

الرئيسية/ أخبار العالم

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"السيسي" يهنئ "بايدن" بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية
سبق

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات".

وذكر أن "السيسي" أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما فيه صالح البلدَين والشعبَين الصديقَين.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:46 PM

"السيسي" يهنئ "بايدن" بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات".

وذكر أن "السيسي" أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما فيه صالح البلدَين والشعبَين الصديقَين.

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