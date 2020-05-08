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"بصائر" تطلق تفسيراً للقرآن لخدمة 100 مليون مسلم صيني

دشن وقف "بصائر" لخدمة القرآن وعلومه، ولأول مرة بمناسبة شهر رمضان المبارك، تطبيق تفسير القرآن باللغة الصينية، ومن المأمول أن يخدم 100 مليون مسلم صيني في المستقبل القريب.

وأوضح المشرف العام على وقف بصائر لخدمة القرآن وعلومه، الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، أن ذلك التفسير هو أول تفسير للقرآن الكريم باللغة الصينية، وأن الموجود الآن هو تراجم لتفاسير عربية كتفسير "ابن كثير" وغيره، بينما هذا الإصدار هو تفسير للقرآن الكريم كتب بلغة علمية رصينة سهلة، وتخاطب عقول الصينيين.

وأضاف أنه مر بمراحل علمية منهجية من حيث التأليف، واعتمد مؤلفه على أهم وأصح كتب التفسير، وتمت مراجعته من قبل خبراء ومتخصصين في التفسير وأجازته اللجنة العلمية في وقف بصائر التي تضم عدداً من أهل التفسير والمتخصصين في الدراسات القرآنية وقد تلقى المسلمون في الصين هذا التفسير بكل ترحيب وشوق وقبول.

ورفع الدكتور عيسى الدريبي شكره لله على تيسر هذا العمل وشكر هذه البلاد بقيادتها وعلمائها وأهل الخير فيها الذين يساهمون في دعم ونشر هذا الدين وكتابه المبين.

يذكر أن عدد المسلمين في الصين يتراوح بين 70 و100 مليون مسلم، وسوف يكون لذلك التطبيق الأثر الكبير في فهم كلام الله الفهم الصحيح، والتعريف بهذا الدين بدون تشويه أو انحراف، وسوف يكون له دور ملموس في تصحيح صورة الإسلام من خلال القرآن الكريم.

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"بصائر" تطلق تفسيراً للقرآن لخدمة 100 مليون مسلم صيني
سبق

دشن وقف "بصائر" لخدمة القرآن وعلومه، ولأول مرة بمناسبة شهر رمضان المبارك، تطبيق تفسير القرآن باللغة الصينية، ومن المأمول أن يخدم 100 مليون مسلم صيني في المستقبل القريب.

وأوضح المشرف العام على وقف بصائر لخدمة القرآن وعلومه، الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، أن ذلك التفسير هو أول تفسير للقرآن الكريم باللغة الصينية، وأن الموجود الآن هو تراجم لتفاسير عربية كتفسير "ابن كثير" وغيره، بينما هذا الإصدار هو تفسير للقرآن الكريم كتب بلغة علمية رصينة سهلة، وتخاطب عقول الصينيين.

وأضاف أنه مر بمراحل علمية منهجية من حيث التأليف، واعتمد مؤلفه على أهم وأصح كتب التفسير، وتمت مراجعته من قبل خبراء ومتخصصين في التفسير وأجازته اللجنة العلمية في وقف بصائر التي تضم عدداً من أهل التفسير والمتخصصين في الدراسات القرآنية وقد تلقى المسلمون في الصين هذا التفسير بكل ترحيب وشوق وقبول.

ورفع الدكتور عيسى الدريبي شكره لله على تيسر هذا العمل وشكر هذه البلاد بقيادتها وعلمائها وأهل الخير فيها الذين يساهمون في دعم ونشر هذا الدين وكتابه المبين.

يذكر أن عدد المسلمين في الصين يتراوح بين 70 و100 مليون مسلم، وسوف يكون لذلك التطبيق الأثر الكبير في فهم كلام الله الفهم الصحيح، والتعريف بهذا الدين بدون تشويه أو انحراف، وسوف يكون له دور ملموس في تصحيح صورة الإسلام من خلال القرآن الكريم.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:20 AM

"بصائر" تطلق تفسيراً للقرآن لخدمة 100 مليون مسلم صيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن وقف "بصائر" لخدمة القرآن وعلومه، ولأول مرة بمناسبة شهر رمضان المبارك، تطبيق تفسير القرآن باللغة الصينية، ومن المأمول أن يخدم 100 مليون مسلم صيني في المستقبل القريب.

وأوضح المشرف العام على وقف بصائر لخدمة القرآن وعلومه، الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، أن ذلك التفسير هو أول تفسير للقرآن الكريم باللغة الصينية، وأن الموجود الآن هو تراجم لتفاسير عربية كتفسير "ابن كثير" وغيره، بينما هذا الإصدار هو تفسير للقرآن الكريم كتب بلغة علمية رصينة سهلة، وتخاطب عقول الصينيين.

وأضاف أنه مر بمراحل علمية منهجية من حيث التأليف، واعتمد مؤلفه على أهم وأصح كتب التفسير، وتمت مراجعته من قبل خبراء ومتخصصين في التفسير وأجازته اللجنة العلمية في وقف بصائر التي تضم عدداً من أهل التفسير والمتخصصين في الدراسات القرآنية وقد تلقى المسلمون في الصين هذا التفسير بكل ترحيب وشوق وقبول.

ورفع الدكتور عيسى الدريبي شكره لله على تيسر هذا العمل وشكر هذه البلاد بقيادتها وعلمائها وأهل الخير فيها الذين يساهمون في دعم ونشر هذا الدين وكتابه المبين.

يذكر أن عدد المسلمين في الصين يتراوح بين 70 و100 مليون مسلم، وسوف يكون لذلك التطبيق الأثر الكبير في فهم كلام الله الفهم الصحيح، والتعريف بهذا الدين بدون تشويه أو انحراف، وسوف يكون له دور ملموس في تصحيح صورة الإسلام من خلال القرآن الكريم.

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