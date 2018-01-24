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السفن الشراعية القديمة والأبواب المنقوشة تجذبان زوار "نقوش الجبيل"

تنظمه لجنة المناسبات العامة بالمحافظة بالتعاون مع البلدية

جسّد حرفيو "سمبوزيوم" نقوش الجبيل؛ إرث المنطقة الشرقية الثقافي، وعكست أعمالهم ما تتمتع به المنطقة من عمق تاريخي، فنجحوا في ربط الحاضر بالماضي من خلال عروض حرفية حية للحضور، الذين أبدوا أعجابهم بما شاهدوه من منتجات حرفية مميزة كنماذج السفن والأبواب الخشبية المنقوشة والأقمشة المطرزة، وغيرها من منتجات الحرفيين القديمة.

وفي أحد أركان الحرف اليدوية بسمبوزيوم نقوش الجبيل، يقف خالد الدرويش، وهو حرفي يصنع الأبواب الخشبية ذات النقوش الهندسية الجذابة، وقال: تعلمت هذه الحرفة منذ الصغر؛ حيث وجدت فيها نوعًا من الإبداع والأصالة، وقررت خوض تجربة النحت على الأبواب الخشبية، ونجحت ـ ولله الحمد ـ وحققت العديد من الجوائز خلال مشاركاتي المتعددة.

وحول حرفته وأبرز منتجاته؛ قال: أصنع المباخر الخشبية ونماذج مصغرة من أبواب المنازل الخليجية القديمة المزخرفة، والتي كانت تزيّن منازل الطبقة المخملية من تجار ونحوه في منطقة الخليج.

وبجانبه يتواجد القلاف إدريس بن خليفة البوعينين، الذي حمل على عاتقه مسؤولية تثقيف أبناء الجيل الحديث بتاريخ المنطقة من خلال تصميمه وصناعته لنماذج السفن الخشبية الشراعية القديمة، التي كانت تستخدم في رحلات الصيد ورحلات الغوص لاستخراج اللؤلؤ.

قال "البوعينين": تعلمت هذه الحرفة منذ أكثر من 40 عامًا، وتشتهر أسرتي بها، وشاركت في العديد من المهرجانات والمعارض داخل المملكة.

وحول أنواع السفن التي يصنعها، قال: تتعدد أنواع السفن التي أصنع نماذج لها؛ فالبغلة والبوم والسفار تستخدم للسفر، أما السنبوك والجالبوت والبتيل والبوم فتستخدم في رحلات الغوص والهوري والماشوا والشوعي، فتستخدم في رحلات الصيد.

أما الخشب الذي أستخدمه في صناعة السفن، فيختلف باختلاف السفينة المراد صنعها؛ فهناك أخشاب التيك الهندي أو الأثل والسدر، وغيرها من الأخشاب التي كان يحضرها أبناء الخليج من الهند قديمًا.

وعن الوقت الذي يستغرقه في صناعة هذه النماذج، أكد أن الوقت يختلف بحسب الحجم الذي يريد صناعته؛ فصناعة سفينة هوري بطول 80 سم يستغرق من 7-9 أيام تقريبًا.

يذكر أن سمبوزيوم نقوش الجبيل تنظمه لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل، بالتعاون مع البلدية، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية؛ لإحياء الحركة الفنية في محافظة الجبيل، وإبراز المواهب الفنية من الشباب والشابات السعوديين، وإتاحة الفرصة للحرفيين لعرض أعمالهم أمام الجمهور والمهتمين، ويستمر حتى 26 من شهر يناير الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفن الشراعية القديمة والأبواب المنقوشة تجذبان زوار "نقوش الجبيل"
سبق

جسّد حرفيو "سمبوزيوم" نقوش الجبيل؛ إرث المنطقة الشرقية الثقافي، وعكست أعمالهم ما تتمتع به المنطقة من عمق تاريخي، فنجحوا في ربط الحاضر بالماضي من خلال عروض حرفية حية للحضور، الذين أبدوا أعجابهم بما شاهدوه من منتجات حرفية مميزة كنماذج السفن والأبواب الخشبية المنقوشة والأقمشة المطرزة، وغيرها من منتجات الحرفيين القديمة.

وفي أحد أركان الحرف اليدوية بسمبوزيوم نقوش الجبيل، يقف خالد الدرويش، وهو حرفي يصنع الأبواب الخشبية ذات النقوش الهندسية الجذابة، وقال: تعلمت هذه الحرفة منذ الصغر؛ حيث وجدت فيها نوعًا من الإبداع والأصالة، وقررت خوض تجربة النحت على الأبواب الخشبية، ونجحت ـ ولله الحمد ـ وحققت العديد من الجوائز خلال مشاركاتي المتعددة.

وحول حرفته وأبرز منتجاته؛ قال: أصنع المباخر الخشبية ونماذج مصغرة من أبواب المنازل الخليجية القديمة المزخرفة، والتي كانت تزيّن منازل الطبقة المخملية من تجار ونحوه في منطقة الخليج.

وبجانبه يتواجد القلاف إدريس بن خليفة البوعينين، الذي حمل على عاتقه مسؤولية تثقيف أبناء الجيل الحديث بتاريخ المنطقة من خلال تصميمه وصناعته لنماذج السفن الخشبية الشراعية القديمة، التي كانت تستخدم في رحلات الصيد ورحلات الغوص لاستخراج اللؤلؤ.

قال "البوعينين": تعلمت هذه الحرفة منذ أكثر من 40 عامًا، وتشتهر أسرتي بها، وشاركت في العديد من المهرجانات والمعارض داخل المملكة.

وحول أنواع السفن التي يصنعها، قال: تتعدد أنواع السفن التي أصنع نماذج لها؛ فالبغلة والبوم والسفار تستخدم للسفر، أما السنبوك والجالبوت والبتيل والبوم فتستخدم في رحلات الغوص والهوري والماشوا والشوعي، فتستخدم في رحلات الصيد.

أما الخشب الذي أستخدمه في صناعة السفن، فيختلف باختلاف السفينة المراد صنعها؛ فهناك أخشاب التيك الهندي أو الأثل والسدر، وغيرها من الأخشاب التي كان يحضرها أبناء الخليج من الهند قديمًا.

وعن الوقت الذي يستغرقه في صناعة هذه النماذج، أكد أن الوقت يختلف بحسب الحجم الذي يريد صناعته؛ فصناعة سفينة هوري بطول 80 سم يستغرق من 7-9 أيام تقريبًا.

يذكر أن سمبوزيوم نقوش الجبيل تنظمه لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل، بالتعاون مع البلدية، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية؛ لإحياء الحركة الفنية في محافظة الجبيل، وإبراز المواهب الفنية من الشباب والشابات السعوديين، وإتاحة الفرصة للحرفيين لعرض أعمالهم أمام الجمهور والمهتمين، ويستمر حتى 26 من شهر يناير الحالي.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:44 PM

السفن الشراعية القديمة والأبواب المنقوشة تجذبان زوار "نقوش الجبيل"

تنظمه لجنة المناسبات العامة بالمحافظة بالتعاون مع البلدية

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محمد عبيد - الرياض
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جسّد حرفيو "سمبوزيوم" نقوش الجبيل؛ إرث المنطقة الشرقية الثقافي، وعكست أعمالهم ما تتمتع به المنطقة من عمق تاريخي، فنجحوا في ربط الحاضر بالماضي من خلال عروض حرفية حية للحضور، الذين أبدوا أعجابهم بما شاهدوه من منتجات حرفية مميزة كنماذج السفن والأبواب الخشبية المنقوشة والأقمشة المطرزة، وغيرها من منتجات الحرفيين القديمة.

وفي أحد أركان الحرف اليدوية بسمبوزيوم نقوش الجبيل، يقف خالد الدرويش، وهو حرفي يصنع الأبواب الخشبية ذات النقوش الهندسية الجذابة، وقال: تعلمت هذه الحرفة منذ الصغر؛ حيث وجدت فيها نوعًا من الإبداع والأصالة، وقررت خوض تجربة النحت على الأبواب الخشبية، ونجحت ـ ولله الحمد ـ وحققت العديد من الجوائز خلال مشاركاتي المتعددة.

وحول حرفته وأبرز منتجاته؛ قال: أصنع المباخر الخشبية ونماذج مصغرة من أبواب المنازل الخليجية القديمة المزخرفة، والتي كانت تزيّن منازل الطبقة المخملية من تجار ونحوه في منطقة الخليج.

وبجانبه يتواجد القلاف إدريس بن خليفة البوعينين، الذي حمل على عاتقه مسؤولية تثقيف أبناء الجيل الحديث بتاريخ المنطقة من خلال تصميمه وصناعته لنماذج السفن الخشبية الشراعية القديمة، التي كانت تستخدم في رحلات الصيد ورحلات الغوص لاستخراج اللؤلؤ.

قال "البوعينين": تعلمت هذه الحرفة منذ أكثر من 40 عامًا، وتشتهر أسرتي بها، وشاركت في العديد من المهرجانات والمعارض داخل المملكة.

وحول أنواع السفن التي يصنعها، قال: تتعدد أنواع السفن التي أصنع نماذج لها؛ فالبغلة والبوم والسفار تستخدم للسفر، أما السنبوك والجالبوت والبتيل والبوم فتستخدم في رحلات الغوص والهوري والماشوا والشوعي، فتستخدم في رحلات الصيد.

أما الخشب الذي أستخدمه في صناعة السفن، فيختلف باختلاف السفينة المراد صنعها؛ فهناك أخشاب التيك الهندي أو الأثل والسدر، وغيرها من الأخشاب التي كان يحضرها أبناء الخليج من الهند قديمًا.

وعن الوقت الذي يستغرقه في صناعة هذه النماذج، أكد أن الوقت يختلف بحسب الحجم الذي يريد صناعته؛ فصناعة سفينة هوري بطول 80 سم يستغرق من 7-9 أيام تقريبًا.

يذكر أن سمبوزيوم نقوش الجبيل تنظمه لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل، بالتعاون مع البلدية، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية؛ لإحياء الحركة الفنية في محافظة الجبيل، وإبراز المواهب الفنية من الشباب والشابات السعوديين، وإتاحة الفرصة للحرفيين لعرض أعمالهم أمام الجمهور والمهتمين، ويستمر حتى 26 من شهر يناير الحالي.

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