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"آل مسيب" إلى رتبة مقدم بوزارة الدفاع

تلقى محمد بن خالد آل مسيب الدوسري، التهاني والتبريكات، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم" في وزارة الدفاع.

وقدّم "الدوسري" شكره الجزيل، وخالص الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده وزير الدفاع، وسمو نائب وزير الدفاع، على ما يجده أبناؤهم في الوزارة والقوات المسلحة من دعم وتوجيه ومتابعة، داعياً الله، أن تكون هذه الترقية إلى المزيد من التقدم بما يخدم الدين والوطن والقيادة.

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"آل مسيب" إلى رتبة مقدم بوزارة الدفاع
سبق

تلقى محمد بن خالد آل مسيب الدوسري، التهاني والتبريكات، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم" في وزارة الدفاع.

وقدّم "الدوسري" شكره الجزيل، وخالص الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده وزير الدفاع، وسمو نائب وزير الدفاع، على ما يجده أبناؤهم في الوزارة والقوات المسلحة من دعم وتوجيه ومتابعة، داعياً الله، أن تكون هذه الترقية إلى المزيد من التقدم بما يخدم الدين والوطن والقيادة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
03:55 PM

"آل مسيب" إلى رتبة مقدم بوزارة الدفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى محمد بن خالد آل مسيب الدوسري، التهاني والتبريكات، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم" في وزارة الدفاع.

وقدّم "الدوسري" شكره الجزيل، وخالص الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده وزير الدفاع، وسمو نائب وزير الدفاع، على ما يجده أبناؤهم في الوزارة والقوات المسلحة من دعم وتوجيه ومتابعة، داعياً الله، أن تكون هذه الترقية إلى المزيد من التقدم بما يخدم الدين والوطن والقيادة.

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