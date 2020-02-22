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شاهد.. "مهرجان عبق الماضي" يعيد زمن الطيبين في الأفلاج

4 آلاف زائر بينهم سياح أوروبيون.. نظمه منتزه ترفيه المملكة

انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات "عبق الماضي" بمنتزة ترفيه المملكة بالأفلاج، لتعيد ذاكرة الزوار لزمن الطيبين.

وشهد المهرجان حضور أكثر من ٤ آلاف من المواطنين والمقيمين، وزيارة وفد سياحي بريطاني.

بدأت فعاليات المهرجان في يومها الأول، والذي سوف يستمر على مدار ثمانية أيام، بالعديد من الفعاليات التي كانت محل إعجاب الحضور، كما ضمت أركان المهرجان عروضًا للمقتنيات القديمة والمركبات التي تعود لزمن الطيبين، وخُصصت للأسر المنتجة مواقع عرضت خلالها مأكولاتها الشعبية أمام الزوار.

وتضمنت فقرات المهرجان: ركوب الرحول، وشملت كذلك الفعاليات في يومها الأول شرح مقتنيات المتحف التراثي مع رواية صاحب المتحف عبدالرحمن القنور، ومسرحية فكاهية أعدّها ونفذها أبناء الأفلاج تحاكي زمن الماضي.

من جهته ذكر المدير التنفيذي للمنتزه محمد العبدلي؛ أن منتزه ترفيه المملكة سجّل مساء أمس حضورًا تجاوز ٤٠٠٠ زائر، وخُصصت أماكن للأسر المنتجة، وأركان للشباب والفتيات المهتمين بمزاولة البيع والشراء؛ تشجيعًا لهم على ممارسة التجارة، ودعمًا لتوجهات رؤية الوطن 2030 في توطين العمل ودعم الشباب والفتيات.

وعبر أهالي الأفلاج عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المهرجانات التي تجذب السياح والمواطنين وتنعش الحركة الاقتصادية، وتشجع الشباب والفتيات على العمل، مشيدين في الوقت نفسه بتنوع المهرجانات التي ينظمها منتزه ترفيه المملكة حتى أصبح متنفس الأهالي الوحيد بالمحافظة.

عبق الماضي الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مهرجان عبق الماضي" يعيد زمن الطيبين في الأفلاج
سبق

انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات "عبق الماضي" بمنتزة ترفيه المملكة بالأفلاج، لتعيد ذاكرة الزوار لزمن الطيبين.

وشهد المهرجان حضور أكثر من ٤ آلاف من المواطنين والمقيمين، وزيارة وفد سياحي بريطاني.

بدأت فعاليات المهرجان في يومها الأول، والذي سوف يستمر على مدار ثمانية أيام، بالعديد من الفعاليات التي كانت محل إعجاب الحضور، كما ضمت أركان المهرجان عروضًا للمقتنيات القديمة والمركبات التي تعود لزمن الطيبين، وخُصصت للأسر المنتجة مواقع عرضت خلالها مأكولاتها الشعبية أمام الزوار.

وتضمنت فقرات المهرجان: ركوب الرحول، وشملت كذلك الفعاليات في يومها الأول شرح مقتنيات المتحف التراثي مع رواية صاحب المتحف عبدالرحمن القنور، ومسرحية فكاهية أعدّها ونفذها أبناء الأفلاج تحاكي زمن الماضي.

من جهته ذكر المدير التنفيذي للمنتزه محمد العبدلي؛ أن منتزه ترفيه المملكة سجّل مساء أمس حضورًا تجاوز ٤٠٠٠ زائر، وخُصصت أماكن للأسر المنتجة، وأركان للشباب والفتيات المهتمين بمزاولة البيع والشراء؛ تشجيعًا لهم على ممارسة التجارة، ودعمًا لتوجهات رؤية الوطن 2030 في توطين العمل ودعم الشباب والفتيات.

وعبر أهالي الأفلاج عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المهرجانات التي تجذب السياح والمواطنين وتنعش الحركة الاقتصادية، وتشجع الشباب والفتيات على العمل، مشيدين في الوقت نفسه بتنوع المهرجانات التي ينظمها منتزه ترفيه المملكة حتى أصبح متنفس الأهالي الوحيد بالمحافظة.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
02:14 PM

شاهد.. "مهرجان عبق الماضي" يعيد زمن الطيبين في الأفلاج

4 آلاف زائر بينهم سياح أوروبيون.. نظمه منتزه ترفيه المملكة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات "عبق الماضي" بمنتزة ترفيه المملكة بالأفلاج، لتعيد ذاكرة الزوار لزمن الطيبين.

وشهد المهرجان حضور أكثر من ٤ آلاف من المواطنين والمقيمين، وزيارة وفد سياحي بريطاني.

بدأت فعاليات المهرجان في يومها الأول، والذي سوف يستمر على مدار ثمانية أيام، بالعديد من الفعاليات التي كانت محل إعجاب الحضور، كما ضمت أركان المهرجان عروضًا للمقتنيات القديمة والمركبات التي تعود لزمن الطيبين، وخُصصت للأسر المنتجة مواقع عرضت خلالها مأكولاتها الشعبية أمام الزوار.

وتضمنت فقرات المهرجان: ركوب الرحول، وشملت كذلك الفعاليات في يومها الأول شرح مقتنيات المتحف التراثي مع رواية صاحب المتحف عبدالرحمن القنور، ومسرحية فكاهية أعدّها ونفذها أبناء الأفلاج تحاكي زمن الماضي.

من جهته ذكر المدير التنفيذي للمنتزه محمد العبدلي؛ أن منتزه ترفيه المملكة سجّل مساء أمس حضورًا تجاوز ٤٠٠٠ زائر، وخُصصت أماكن للأسر المنتجة، وأركان للشباب والفتيات المهتمين بمزاولة البيع والشراء؛ تشجيعًا لهم على ممارسة التجارة، ودعمًا لتوجهات رؤية الوطن 2030 في توطين العمل ودعم الشباب والفتيات.

وعبر أهالي الأفلاج عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المهرجانات التي تجذب السياح والمواطنين وتنعش الحركة الاقتصادية، وتشجع الشباب والفتيات على العمل، مشيدين في الوقت نفسه بتنوع المهرجانات التي ينظمها منتزه ترفيه المملكة حتى أصبح متنفس الأهالي الوحيد بالمحافظة.

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