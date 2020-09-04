"السديس": تطبيق "خطة الرئاسة 24" هام.. أقصى جهد للارتقاء بالخدمات

التقى عددًا من الوكلاء وبحث المحاور والأهداف الرئيسة وسبل المساعدة لتحقيقها

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية تطبيق خطة الرئاسة (٢٠٢٤) وبذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يرتقي لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- .

جاء ذلك خلال لقاء "السديس"، أمس، بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وعدد من الوكلاء بالرئاسة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام بكافة جوانبها الإدارية والميدانية والإعلامية والتقنية، وبحث المحاور والأهداف الاستراتيجية لخطة الرئاسة (٢٠٢٤) وأفضل الخطط والسبل المساعدة على تحقيقها وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية إلى إيجاد منظومة خدمات متكاملة تلبي رغبات كل من يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوصى "السديس" بتسخير أفضل الطاقات والإمكانات من أجل خلق بيئة عمل مثالية ترتقي بجودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم، مؤكداً أن الخطط المستقبلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُوجب بذل أقصى الجهود ومضاعفتها من أجل تحقيقها.

