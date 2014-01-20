بعد توقف 6 مستشفيات رئيسة.. غزة تنتظر كارثة إنسانية

إحداها تعالج الأطفال المصابين بالسرطان

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من حدوث "كارثة إنسانية" بعد توقف ستّ مستشفيات رئيسة في القطاع عن العمل؛ بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال المخصص لمرضى السرطان بغزة محمد أبوسلمية، قوله: "نحذر من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة؛ نتيجة توقف خمس مستشفيات إضافية، تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى".

وأوضح أنه "لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة تقف الوزارة عاجزة عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى، تبعد كابوس توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة".

وأضاف أن المستشفيات التي توقفت عن العمل هي: الرنتيسي، ومستشفى النصر للأطفال، ومستشفى العيون، ومستشفى الطب النفسي، ومستشفى أبويوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون الأسبوع الماضي.

وناشدت وزارة الصحة كل الضمائر الحية والجهات المعنية بضرورة الخروج عن حالة الصمت المطبق، التي لا يمكن التنبؤ معها بانفراجة حقيقية، وخطوات جادة لتفكيك حلقات الأزمة وحماية الحقوق العلاجية للمرضى.