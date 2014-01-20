النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد توقف 6 مستشفيات رئيسة.. غزة تنتظر كارثة إنسانية

إحداها تعالج الأطفال المصابين بالسرطان

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من حدوث "كارثة إنسانية" بعد توقف ستّ مستشفيات رئيسة في القطاع عن العمل؛ بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال المخصص لمرضى السرطان بغزة محمد أبوسلمية، قوله: "نحذر من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة؛ نتيجة توقف خمس مستشفيات إضافية، تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى".

وأوضح أنه "لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة تقف الوزارة عاجزة عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى، تبعد كابوس توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة".

وأضاف أن المستشفيات التي توقفت عن العمل هي: الرنتيسي، ومستشفى النصر للأطفال، ومستشفى العيون، ومستشفى الطب النفسي، ومستشفى أبويوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون الأسبوع الماضي.

وناشدت وزارة الصحة كل الضمائر الحية والجهات المعنية بضرورة الخروج عن حالة الصمت المطبق، التي لا يمكن التنبؤ معها بانفراجة حقيقية، وخطوات جادة لتفكيك حلقات الأزمة وحماية الحقوق العلاجية للمرضى.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد توقف 6 مستشفيات رئيسة.. غزة تنتظر كارثة إنسانية
سبق

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من حدوث "كارثة إنسانية" بعد توقف ستّ مستشفيات رئيسة في القطاع عن العمل؛ بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال المخصص لمرضى السرطان بغزة محمد أبوسلمية، قوله: "نحذر من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة؛ نتيجة توقف خمس مستشفيات إضافية، تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى".

وأوضح أنه "لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة تقف الوزارة عاجزة عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى، تبعد كابوس توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة".

وأضاف أن المستشفيات التي توقفت عن العمل هي: الرنتيسي، ومستشفى النصر للأطفال، ومستشفى العيون، ومستشفى الطب النفسي، ومستشفى أبويوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون الأسبوع الماضي.

وناشدت وزارة الصحة كل الضمائر الحية والجهات المعنية بضرورة الخروج عن حالة الصمت المطبق، التي لا يمكن التنبؤ معها بانفراجة حقيقية، وخطوات جادة لتفكيك حلقات الأزمة وحماية الحقوق العلاجية للمرضى.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
06:30 PM

بعد توقف 6 مستشفيات رئيسة.. غزة تنتظر كارثة إنسانية

إحداها تعالج الأطفال المصابين بالسرطان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
82

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من حدوث "كارثة إنسانية" بعد توقف ستّ مستشفيات رئيسة في القطاع عن العمل؛ بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال المخصص لمرضى السرطان بغزة محمد أبوسلمية، قوله: "نحذر من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة؛ نتيجة توقف خمس مستشفيات إضافية، تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى".

وأوضح أنه "لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة تقف الوزارة عاجزة عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى، تبعد كابوس توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة".

وأضاف أن المستشفيات التي توقفت عن العمل هي: الرنتيسي، ومستشفى النصر للأطفال، ومستشفى العيون، ومستشفى الطب النفسي، ومستشفى أبويوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون الأسبوع الماضي.

وناشدت وزارة الصحة كل الضمائر الحية والجهات المعنية بضرورة الخروج عن حالة الصمت المطبق، التي لا يمكن التنبؤ معها بانفراجة حقيقية، وخطوات جادة لتفكيك حلقات الأزمة وحماية الحقوق العلاجية للمرضى.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,113
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,503
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,377

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة