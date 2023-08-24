هذا ما قاله الدكتور "الخضيري" حول الأرقام المكتوبة على علب البلاستيك

بعدما تواصل مع علماء أبحاث طب من "أرامكو" و"سابك"

نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، صحة ما يتم تداوله منذ أعوام حول خطورة استعمال علب البلاستيك مرات عدة، وتسبُّبها في أضرار صحية بالمستهلك. ودليلهم في هذه الشائعة وجود أرقام مصنعية على تلك العلب البلاستيكية، تحذر من إعادة استعمالها.

وقال "الخضيري" في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سألتُ علماء أبحاث بالطب، وسألتُ علماء أبحاث صناعية في سابك وأرامكو، وقالوا لا يوجد بحث علمي يؤكد أن هذه الأرقام على علب البلاستيك دلالة على صحتها، أو أنها تسبب أمراضًا كما زعموا".

وأضاف: "هذه الأرقام تدلُّ على السماكة وجودة الصناعة، وقوتها، ومتانتها، وكذلك طرق التدوير، لكن لا تدل على خطورة صحية".