أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلديتي الشرائع والعزيزية الفرعيتين بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 40 عربة للفود ترك، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب. وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية رقابية على عربات الفود ترك، بحجز السيارات في الشرائع، أسفر عنها إغلاق 26 عربة للفود ترك لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإزالة 21 مبسطاً مخالفاً لبيع الشاي، كما تم إتلاف 189 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة. في السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بإغلاق 15 عربة فود ترك تعمل بدون ترخيص، وتفتقر للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وتم مصادرة المولدات الكهربائية لعربات الفود ترك المسببة للضوضاء. وشدَّدت "وكالة البلديات" على تكثيف الجولات الرقابية على عربات الفود ترك في الأماكن العامة والمنتزهات؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الفرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، مناشدة في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالها.

مكة.. "البلديات" توقف أكثر من 40 عربة "فود ترك" عن مزاولة نشاطها عبدالرزاق البجالي سبق 2021-01-21 أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلديتي الشرائع والعزيزية الفرعيتين بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 40 عربة للفود ترك، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.



وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية رقابية على عربات الفود ترك، بحجز السيارات في الشرائع، أسفر عنها إغلاق 26 عربة للفود ترك لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإزالة 21 مبسطاً مخالفاً لبيع الشاي، كما تم إتلاف 189 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.



في السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بإغلاق 15 عربة فود ترك تعمل بدون ترخيص، وتفتقر للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وتم مصادرة المولدات الكهربائية لعربات الفود ترك المسببة للضوضاء.



وشدَّدت "وكالة البلديات" على تكثيف الجولات الرقابية على عربات الفود ترك في الأماكن العامة والمنتزهات؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الفرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، مناشدة في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالها.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 04:05 PM

مكة.. "البلديات" توقف أكثر من 40 عربة "فود ترك" عن مزاولة نشاطها لعدم التزامها بالتراخيص وعدم استيفاء الشروط التي أقرتها الوزارة





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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلديتي الشرائع والعزيزية الفرعيتين بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 40 عربة للفود ترك، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.



وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية رقابية على عربات الفود ترك، بحجز السيارات في الشرائع، أسفر عنها إغلاق 26 عربة للفود ترك لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإزالة 21 مبسطاً مخالفاً لبيع الشاي، كما تم إتلاف 189 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.



في السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بإغلاق 15 عربة فود ترك تعمل بدون ترخيص، وتفتقر للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وتم مصادرة المولدات الكهربائية لعربات الفود ترك المسببة للضوضاء.



وشدَّدت "وكالة البلديات" على تكثيف الجولات الرقابية على عربات الفود ترك في الأماكن العامة والمنتزهات؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الفرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، مناشدة في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالها.