أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وجوب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج من المنزل في حال طلب ذلك وشدد على طلب إذنه. جاء ذلك في برنامج أستديو الجمعة على إذاعة نداء الإسلام رداً على متصلة سألته : هل يجب على البنت طلب إذن والدها عند الخروج من المنزل أو الذهاب لمكان ما أو لا يجب ذلك؟ حيث قال المطلق “إن كان الأب قد نبه على ابنته ضرورة أن تأخذ إذنه عند الخروج من المنزل فلا يجب أن تخرج إلا بعد طلب استئذانه وإعلامه بالخروج، لأن مخالفته في ذلك قد تسبب غضبه وتجلب المشاكل". وأضاف الدكتور المطلق "أما إذا كان الأب تاركاً الأمر متيسراً واحتاجت الفتاة الخروج فلتذهب، فلا تحتاج إذن الأب إلا إذا شدد في ذلك بقوله “ لا تخرجي من المنزل إلا بإذن فلا يجوز مخالفته والخروج من غير طلب استئذانه في هذه الحالة". وفي حال وجود خلاف بين العلماء في المسائل أفاد المطلق باتباع قول الأَوْثق منهم، موضحاً بأن الدين في القلب لقوله: "إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم“ وقوله “التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - ". ( فيديو )

"المطلق": يجب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج من المنزل عبدالحكيم شار سبق 2021-09-18 أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وجوب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج من المنزل في حال طلب ذلك وشدد على طلب إذنه.



جاء ذلك في برنامج أستديو الجمعة على إذاعة نداء الإسلام رداً على متصلة سألته : هل يجب على البنت طلب إذن والدها عند الخروج من المنزل أو الذهاب لمكان ما أو لا يجب ذلك؟ حيث قال المطلق “إن كان الأب قد نبه على ابنته ضرورة أن تأخذ إذنه عند الخروج من المنزل فلا يجب أن تخرج إلا بعد طلب استئذانه وإعلامه بالخروج، لأن مخالفته في ذلك قد تسبب غضبه وتجلب المشاكل".



وأضاف الدكتور المطلق "أما إذا كان الأب تاركاً الأمر متيسراً واحتاجت الفتاة الخروج فلتذهب، فلا تحتاج إذن الأب إلا إذا شدد في ذلك بقوله “ لا تخرجي من المنزل إلا بإذن فلا يجوز مخالفته والخروج من غير طلب استئذانه في هذه الحالة".



وفي حال وجود خلاف بين العلماء في المسائل أفاد المطلق باتباع قول الأَوْثق منهم، موضحاً بأن الدين في القلب لقوله: "إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم“ وقوله “التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - ". (فيديو)

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 01:33 AM

"المطلق": يجب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج من المنزل في حال طلب ذلك وشدد على طلب إذنه





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أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وجوب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج من المنزل في حال طلب ذلك وشدد على طلب إذنه.



جاء ذلك في برنامج أستديو الجمعة على إذاعة نداء الإسلام رداً على متصلة سألته : هل يجب على البنت طلب إذن والدها عند الخروج من المنزل أو الذهاب لمكان ما أو لا يجب ذلك؟ حيث قال المطلق “إن كان الأب قد نبه على ابنته ضرورة أن تأخذ إذنه عند الخروج من المنزل فلا يجب أن تخرج إلا بعد طلب استئذانه وإعلامه بالخروج، لأن مخالفته في ذلك قد تسبب غضبه وتجلب المشاكل".



وأضاف الدكتور المطلق "أما إذا كان الأب تاركاً الأمر متيسراً واحتاجت الفتاة الخروج فلتذهب، فلا تحتاج إذن الأب إلا إذا شدد في ذلك بقوله “ لا تخرجي من المنزل إلا بإذن فلا يجوز مخالفته والخروج من غير طلب استئذانه في هذه الحالة".



وفي حال وجود خلاف بين العلماء في المسائل أفاد المطلق باتباع قول الأَوْثق منهم، موضحاً بأن الدين في القلب لقوله: "إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم“ وقوله “التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - ". (فيديو)