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"قرقاش" عن خطورة تسجيل السفير القطري في الصومال: هذا إرهاب لا يمكن نفيه

قال: نفوه دون تحقيق مع تصعيد مؤسف ضدّ الإمارات يؤكّد صواب إجراءات "الرباعي"

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن تسجيل صوت السفير القطري في الصومال يوثّق علاقة الدوحة بالإرهاب والتطرف.

وقال قرقاش؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": في أزمة قطر مع جيرانها يوثّق تقرير (نيويورك تايمز) حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب.. التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضدّ الإمارات تصعيد مؤسف، ويؤكّد صواب إجراءات الدول الأربع.

وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت، في تقريرٍ لها الأسبوع الماضي، أنها حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية اعترضتها وكالة استخبارات معارضة لقطر، دون أن توضّح جنسية هذه الوكالة.

وقالت الصحيفة إن التسجيل الصوتي يتحدث فيه سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم؛ مع رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي؛ الذي وصفته بأنه "مقرّب" من أمير قطر تميم بن حمد.

وأضافت الصحيفة أن المهندي؛ أبلغ السفير بأن الميليشيات نفّذت تفجيراً في مدينة بوساسو الساحلية؛ لتعزيز مصالح قطر، وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ هناك، ونسبت إليه قوله: "أصدقاؤنا يقفون خلف التفجيرات الأخيرة".

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"قرقاش" عن خطورة تسجيل السفير القطري في الصومال: هذا إرهاب لا يمكن نفيه
سبق

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن تسجيل صوت السفير القطري في الصومال يوثّق علاقة الدوحة بالإرهاب والتطرف.

وقال قرقاش؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": في أزمة قطر مع جيرانها يوثّق تقرير (نيويورك تايمز) حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب.. التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضدّ الإمارات تصعيد مؤسف، ويؤكّد صواب إجراءات الدول الأربع.

وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت، في تقريرٍ لها الأسبوع الماضي، أنها حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية اعترضتها وكالة استخبارات معارضة لقطر، دون أن توضّح جنسية هذه الوكالة.

وقالت الصحيفة إن التسجيل الصوتي يتحدث فيه سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم؛ مع رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي؛ الذي وصفته بأنه "مقرّب" من أمير قطر تميم بن حمد.

وأضافت الصحيفة أن المهندي؛ أبلغ السفير بأن الميليشيات نفّذت تفجيراً في مدينة بوساسو الساحلية؛ لتعزيز مصالح قطر، وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ هناك، ونسبت إليه قوله: "أصدقاؤنا يقفون خلف التفجيرات الأخيرة".

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
11:59 AM

"قرقاش" عن خطورة تسجيل السفير القطري في الصومال: هذا إرهاب لا يمكن نفيه

قال: نفوه دون تحقيق مع تصعيد مؤسف ضدّ الإمارات يؤكّد صواب إجراءات "الرباعي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن تسجيل صوت السفير القطري في الصومال يوثّق علاقة الدوحة بالإرهاب والتطرف.

وقال قرقاش؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر": في أزمة قطر مع جيرانها يوثّق تقرير (نيويورك تايمز) حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب.. التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضدّ الإمارات تصعيد مؤسف، ويؤكّد صواب إجراءات الدول الأربع.

وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت، في تقريرٍ لها الأسبوع الماضي، أنها حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية اعترضتها وكالة استخبارات معارضة لقطر، دون أن توضّح جنسية هذه الوكالة.

وقالت الصحيفة إن التسجيل الصوتي يتحدث فيه سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم؛ مع رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي؛ الذي وصفته بأنه "مقرّب" من أمير قطر تميم بن حمد.

وأضافت الصحيفة أن المهندي؛ أبلغ السفير بأن الميليشيات نفّذت تفجيراً في مدينة بوساسو الساحلية؛ لتعزيز مصالح قطر، وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ هناك، ونسبت إليه قوله: "أصدقاؤنا يقفون خلف التفجيرات الأخيرة".

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