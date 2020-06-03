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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في السودان إلى 5310 حالات

ارتفع عدد المتعافين إلى 1625 شخصًا.. 98 إصابة سجلت في الخرطوم

سجلت السودان 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و9 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنه بذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 5310 حالات، بينها 307 وفيات؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1625 شخصًا.

وأشارت إلى أن 98 إصابة جديدة سجلت في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات.

السودان فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في السودان إلى 5310 حالات
سبق

سجلت السودان 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و9 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنه بذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 5310 حالات، بينها 307 وفيات؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1625 شخصًا.

وأشارت إلى أن 98 إصابة جديدة سجلت في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:56 PM

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في السودان إلى 5310 حالات

ارتفع عدد المتعافين إلى 1625 شخصًا.. 98 إصابة سجلت في الخرطوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السودان 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و9 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنه بذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 5310 حالات، بينها 307 وفيات؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1625 شخصًا.

وأشارت إلى أن 98 إصابة جديدة سجلت في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات.

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