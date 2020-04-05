أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام. وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-05 أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.



وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:12 PM

اخر تعديل 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:28 PM

بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫كورونا





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أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.



وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.