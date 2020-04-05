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بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية

لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫كورونا

أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.

وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

فيروس كورونا الجديد أمانة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية
سبق

أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.

وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:12 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:28 PM

بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية

لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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2,866

أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.

وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

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