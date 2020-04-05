أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.
وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية
لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار كورونا
أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.
وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.
بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية
لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار كورونا
أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.
وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.