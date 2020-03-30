أحالت أمانة العاصمة المقدسة، عدداً من العمالة لمخالفتها قرار منع الحلاقة، إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، أنه تم إغلاق ثلاثة صالونات حلاقة رجال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تطبيق الغرامات.

"أمانة مكة" تحيل عمالة خالفت قرار منع الحلاقة إلى الجهات الأمنية عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-30 أحالت أمانة العاصمة المقدسة، عدداً من العمالة لمخالفتها قرار منع الحلاقة، إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهم.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، أنه تم إغلاق ثلاثة صالونات حلاقة رجال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تطبيق الغرامات.



وأكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة بأنه تم تسليم العاملين للجهات الأمنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 08:57 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 12:33 AM

"أمانة مكة" تحيل عمالة خالفت قرار منع الحلاقة إلى الجهات الأمنية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تطبيق الغرامات





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أحالت أمانة العاصمة المقدسة، عدداً من العمالة لمخالفتها قرار منع الحلاقة، إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهم.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، أنه تم إغلاق ثلاثة صالونات حلاقة رجال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تطبيق الغرامات.





وأكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة بأنه تم تسليم العاملين للجهات الأمنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.