مكافحة المخدرات تُطيح بشخص بجدة بحوزته 50 كجم حشيش

اتُخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وإحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة جدة، بحوزته (50) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتمّ توقيفه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.