قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية يُهدي أمين جازان درعًا تذكاريًّا

لجهوده الملموسة ودعمه للقوات خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل

تلقى أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، إهداءً (درع قوات الدفاع الجوي السعودي وشهادة شكر وتقدير)، من قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية اللواء الركن بندر بن فيحان الجبل، لجهوده الملموسة وتعاونه المثمر في تسليم مواقع لقوات الدفاع الجوي بمنطقة جازان أثناء عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتي كان لها -بعد توفيق الله- الأثر الطيب في تلبية احتياج قوات الدفاع الجوي بالمنطقة.

من جهته، عبر "بن سعيدان" عن اعتزازه وكافة منسوبي أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة بأبطال القوات العسكرية بما فيهم أبطال قوات الدفاع الجوي؛ لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة، فهم -بعد الله- حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء؛ في ظل توجيهات وقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائلًا المولى عز وجل أن ينصرهم ويكتب لهم الأجر العظيم.

وأضاف "بن سعيدان" أن أمانة منطقة جازان وجميع بلدياتها المرتبطة بها، تسخّر جميع إمكانياتها لتقديم الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.