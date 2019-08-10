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الأمطار تلطف الأجواء بـ"شفا الطائف" وزحام كبير من المُتنزهين

"المدني" يوصي بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول

هطلت عصر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز الشفا في الطائف، في الوقت الذي شهد الطريق المؤدي للمركز ازدحامًا كثيفًا من قبل المتنزهين الراغبين الاستمتاع بالأجواء.

فيما أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.

يشار إلى أنه قد ورد اليوم السبت إنذار مبكّر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة، ابتداءً من الساعة ٠٠ :١٢ ظهراً، إلى الساعة ٨:٠٠ من مساء هذا اليوم السبت.

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الأمطار تلطف الأجواء بـ"شفا الطائف" وزحام كبير من المُتنزهين
سبق

هطلت عصر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز الشفا في الطائف، في الوقت الذي شهد الطريق المؤدي للمركز ازدحامًا كثيفًا من قبل المتنزهين الراغبين الاستمتاع بالأجواء.

فيما أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.

يشار إلى أنه قد ورد اليوم السبت إنذار مبكّر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة، ابتداءً من الساعة ٠٠ :١٢ ظهراً، إلى الساعة ٨:٠٠ من مساء هذا اليوم السبت.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
07:33 PM

الأمطار تلطف الأجواء بـ"شفا الطائف" وزحام كبير من المُتنزهين

"المدني" يوصي بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول

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فهد العتيبي - الطائف
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هطلت عصر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز الشفا في الطائف، في الوقت الذي شهد الطريق المؤدي للمركز ازدحامًا كثيفًا من قبل المتنزهين الراغبين الاستمتاع بالأجواء.

فيما أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.

يشار إلى أنه قد ورد اليوم السبت إنذار مبكّر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة، ابتداءً من الساعة ٠٠ :١٢ ظهراً، إلى الساعة ٨:٠٠ من مساء هذا اليوم السبت.

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