رئيس الهيئة العامة للرياضة يستعرض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الثانية

خلال اجتماعه اليوم برؤسائها.. واطلع على الجوانب المالية

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض اليوم، برؤساء أندية الدرجة الثانية.

حضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الثانية، وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجة الثانية، وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى اطلاع رئيس مجلس إدارة الهيئة على الجوانب المالية لأندية الدرجة الثانية ومتطلبات المرحلتين الحالية والقادمة من الموسم الرياضي 2019/ 2020م.