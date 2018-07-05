بالصور.. عقد قران أول عضو من "أصحاب الهمم" بالقريات

كتبه رئيس المحكمة العامة وحضره عدد من المسؤولين

تصوير بدر الظلام: شهدت محكمة القريات العامة، صباح اليوم الخميس، أول عقد قِران لعضو من فريق "أصحاب الهمم" التابع لجمعية "أسرتنا" بالقريات، والذي يهتم ويحفّز ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقام رئيس محكمة القريات العامة الشيخ نايف الدغماني بعقد زواج أحد منسوبي "مركز أصحاب الهمم بجمعية "أسرتنا" وهو الشاب سليمان أنور الصقر والذي يُعتبر أول مستفيد من برنامج صندوق الزواج لأصحاب الهمم بالقريات.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المادي لأصحاب الهمم بالقريات الراغبين بالزواج وذلك عبر آلية وشروط محددة.

وحضر عقد القران أمين عام الجمعية د.ثامر قيّاض الكويكبي ومشرف المركز بريّم محرّق الأشجعي وعضو فريق المركز فهد الأسيد.