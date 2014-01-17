ضبط مقيم نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.. ومتحدث شرطة عسير: جريمة كبرى

يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات أمن الطرق قبضت على مقيمٍ من الجنسية اليمنية لنقله (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.