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تونس تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تداعيات كورونا على الأمن والسلم الدوليَّيْن

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 96 حالة

طالبت تونس اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة للتباحث بشأن تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليَّيْن، والإجراءات العاجلة التي سيتخذها المجلس لمؤازرة جهود الدول الوطنية والإقليمية لاحتواء هذا الوباء، وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي له.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن هذا الطلب يأتي بوصف تونس عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتبعًا لما كان قد عبَّر عنه الرئيس التونسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير من ضرورة دعوة المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ جملة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت من 86 إلى 96 حالة إصابة مؤكدة، بعد أن سجَّلت مصالحها اليوم 10 إصابات جديدة بالفيروس في مناطق عدة، تتقدمها جهات الرباط والدار البيضاء وفاس.

وبذلك تكون الحصيلة، إضافة إلى هذا العدد، هي ثلاث وفيات، وثلاث حالات، شُفي أصحابها، و441 حالة مستبعدة.

فيروس كورونا الجديد تونس المغرب

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تونس تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تداعيات كورونا على الأمن والسلم الدوليَّيْن
سبق

طالبت تونس اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة للتباحث بشأن تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليَّيْن، والإجراءات العاجلة التي سيتخذها المجلس لمؤازرة جهود الدول الوطنية والإقليمية لاحتواء هذا الوباء، وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي له.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن هذا الطلب يأتي بوصف تونس عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتبعًا لما كان قد عبَّر عنه الرئيس التونسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير من ضرورة دعوة المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ جملة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت من 86 إلى 96 حالة إصابة مؤكدة، بعد أن سجَّلت مصالحها اليوم 10 إصابات جديدة بالفيروس في مناطق عدة، تتقدمها جهات الرباط والدار البيضاء وفاس.

وبذلك تكون الحصيلة، إضافة إلى هذا العدد، هي ثلاث وفيات، وثلاث حالات، شُفي أصحابها، و441 حالة مستبعدة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:27 AM

تونس تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تداعيات كورونا على الأمن والسلم الدوليَّيْن

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 96 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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طالبت تونس اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة للتباحث بشأن تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليَّيْن، والإجراءات العاجلة التي سيتخذها المجلس لمؤازرة جهود الدول الوطنية والإقليمية لاحتواء هذا الوباء، وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي له.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن هذا الطلب يأتي بوصف تونس عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتبعًا لما كان قد عبَّر عنه الرئيس التونسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير من ضرورة دعوة المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ جملة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت من 86 إلى 96 حالة إصابة مؤكدة، بعد أن سجَّلت مصالحها اليوم 10 إصابات جديدة بالفيروس في مناطق عدة، تتقدمها جهات الرباط والدار البيضاء وفاس.

وبذلك تكون الحصيلة، إضافة إلى هذا العدد، هي ثلاث وفيات، وثلاث حالات، شُفي أصحابها، و441 حالة مستبعدة.

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