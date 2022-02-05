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المقرن صفقة "الميركاتو الشتوي" يرفض خسارة الأهلي أمام التعاون

في افتتاح الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

لحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي 1/ 1 أمام ضيفه التعاون، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة في افتتاح الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات لاعبَي الأهلي عمر السومة وفرانك كوم، لكن المحاولات جانبها الصواب خلال الـ30 دقيقة الأولى، قبل أن يسيطر التعاون على مجريات ما تبقى من زمن الشوط الأول، وسط محاولات جادة من قِبل الثلاثي (تاوامبا، سميجان النابت ومصطفى فتحي).

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، افتتح التعاون التسجيل من خلال ركلة جزاء، نفَّذها الكاميروني "تاوامبا" بهدوء داخل شباك حارس الأهلي محمد الربيعي.

وعن طريق إحدى صفقات "الميركاتو الشتوي" للأهلي عادل البديل الناجح عبدالله المقرن النتيجة لفريقه من خلال تسديدة رائعة من داخل الصندوق التعاوني عند الدقيقة الـ81.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 أنقذ حارس الأهلي ببراعة فريقه من هدف تعاوني ثانٍ.

وبتلك النتيجة بقي الأهلي تاسعًا برصيد 21 نقطة، والتعاون في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

الأهلي التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المقرن صفقة "الميركاتو الشتوي" يرفض خسارة الأهلي أمام التعاون
سبق

لحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي 1/ 1 أمام ضيفه التعاون، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة في افتتاح الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات لاعبَي الأهلي عمر السومة وفرانك كوم، لكن المحاولات جانبها الصواب خلال الـ30 دقيقة الأولى، قبل أن يسيطر التعاون على مجريات ما تبقى من زمن الشوط الأول، وسط محاولات جادة من قِبل الثلاثي (تاوامبا، سميجان النابت ومصطفى فتحي).

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، افتتح التعاون التسجيل من خلال ركلة جزاء، نفَّذها الكاميروني "تاوامبا" بهدوء داخل شباك حارس الأهلي محمد الربيعي.

وعن طريق إحدى صفقات "الميركاتو الشتوي" للأهلي عادل البديل الناجح عبدالله المقرن النتيجة لفريقه من خلال تسديدة رائعة من داخل الصندوق التعاوني عند الدقيقة الـ81.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 أنقذ حارس الأهلي ببراعة فريقه من هدف تعاوني ثانٍ.

وبتلك النتيجة بقي الأهلي تاسعًا برصيد 21 نقطة، والتعاون في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
10:32 PM

المقرن صفقة "الميركاتو الشتوي" يرفض خسارة الأهلي أمام التعاون

في افتتاح الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحمد سرور - الرياض
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لحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي 1/ 1 أمام ضيفه التعاون، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة في افتتاح الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات لاعبَي الأهلي عمر السومة وفرانك كوم، لكن المحاولات جانبها الصواب خلال الـ30 دقيقة الأولى، قبل أن يسيطر التعاون على مجريات ما تبقى من زمن الشوط الأول، وسط محاولات جادة من قِبل الثلاثي (تاوامبا، سميجان النابت ومصطفى فتحي).

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، افتتح التعاون التسجيل من خلال ركلة جزاء، نفَّذها الكاميروني "تاوامبا" بهدوء داخل شباك حارس الأهلي محمد الربيعي.

وعن طريق إحدى صفقات "الميركاتو الشتوي" للأهلي عادل البديل الناجح عبدالله المقرن النتيجة لفريقه من خلال تسديدة رائعة من داخل الصندوق التعاوني عند الدقيقة الـ81.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 أنقذ حارس الأهلي ببراعة فريقه من هدف تعاوني ثانٍ.

وبتلك النتيجة بقي الأهلي تاسعًا برصيد 21 نقطة، والتعاون في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

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