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بـ 15 مركزاً إسعافياً.. "هلال الباحة" يباشر 1307 بلاغات منذ بداية أزمة كورونا

"الزهراني": الفرق أكدت جاهزيتها لتأدية مهامها خلال فترة تنفيذ منع التجول

يكثف فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة جهوده منذ بدء أزمة "كورونا" من خلال 15 مركزاً إسعافياً، حيث استقبلت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة 7105 اتصالات، وباشرت ما يزيد على 1307 بلاغات منذ بداية الأزمة وحتى هذا اليوم الجمعة، كما تلقت 215 بلاغاً عبر تطبيق "أسعفني".

في التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة تؤكد جاهزيتها لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية التي تتلقى بلاغاتها.

وأكد الزهراني أن فرق الهلال الأحمر بالباحة والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة بتواجد ميداني لقيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية, مع إمكانية استدعاء الفرق متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تواجد الفرق المساندة من التموين الطبي وإدارة النقل والخدمات المساندة.

وأشار إلى أن الفرق على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها للجميع وبجميع الأوقات.

فيروس كورونا الجديد منع التجول الهلال الأحمر الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بـ 15 مركزاً إسعافياً.. "هلال الباحة" يباشر 1307 بلاغات منذ بداية أزمة كورونا
سبق

يكثف فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة جهوده منذ بدء أزمة "كورونا" من خلال 15 مركزاً إسعافياً، حيث استقبلت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة 7105 اتصالات، وباشرت ما يزيد على 1307 بلاغات منذ بداية الأزمة وحتى هذا اليوم الجمعة، كما تلقت 215 بلاغاً عبر تطبيق "أسعفني".

في التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة تؤكد جاهزيتها لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية التي تتلقى بلاغاتها.

وأكد الزهراني أن فرق الهلال الأحمر بالباحة والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة بتواجد ميداني لقيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية, مع إمكانية استدعاء الفرق متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تواجد الفرق المساندة من التموين الطبي وإدارة النقل والخدمات المساندة.

وأشار إلى أن الفرق على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها للجميع وبجميع الأوقات.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:11 AM

بـ 15 مركزاً إسعافياً.. "هلال الباحة" يباشر 1307 بلاغات منذ بداية أزمة كورونا

"الزهراني": الفرق أكدت جاهزيتها لتأدية مهامها خلال فترة تنفيذ منع التجول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثف فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة جهوده منذ بدء أزمة "كورونا" من خلال 15 مركزاً إسعافياً، حيث استقبلت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة 7105 اتصالات، وباشرت ما يزيد على 1307 بلاغات منذ بداية الأزمة وحتى هذا اليوم الجمعة، كما تلقت 215 بلاغاً عبر تطبيق "أسعفني".

في التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة تؤكد جاهزيتها لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية التي تتلقى بلاغاتها.

وأكد الزهراني أن فرق الهلال الأحمر بالباحة والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة بتواجد ميداني لقيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية, مع إمكانية استدعاء الفرق متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تواجد الفرق المساندة من التموين الطبي وإدارة النقل والخدمات المساندة.

وأشار إلى أن الفرق على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها للجميع وبجميع الأوقات.

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