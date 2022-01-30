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الأسبوع في 13 صورة: مصافحة باردة بين الدب الروسي والعم سام.. وحريق هائل في هذه الدولة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من حريق كولورادو الهائل إلى انهيار أرضي في مدغشقر، ومنها تسرب نفطي في بيرو، حيث عانت بعض الأجزاء من الكرة الأرضية بسبب كوارث متفرقة. والمزيد تجدونه في الصور.


مصافحة باردة بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي في وقت تحشد فيه موسكو قواتها على حدود أوكرانيا



قوارب الموت.. غفر السواحل الإيطالي ينقذ مئات المهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا عثر عليهم في قارب خشبي مكتظ في البحر الأبيض المتوسط



انهيار أرضى لموقف سيارات يتسبب في أضرار جسيمة لمنازل مجاورة في مدغشقر



اشتعال حريق كولورادو على طول الطريق السريع 1 بالقرب من بيج سور بكاليفورنيا



صورة جوية تُظهر حجم التسرب النفطي الكبير في بحر فينتانيلا بدولة بيرو



لا تقلقوا ليست الملكة.. تمثال شمعي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في متحف بألمانيا



الثلوج تغطي المعبد الإغريقي الشهير "بارثينون" في العاصمة اليونانية أثينا



تميمة دورة الألعاب الشتوية في بكين يحاول جاهدًا الدخول من باب المركز الإعلامي.. هل يستطيع؟



سيارات عالقة على جسر منهار في بتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية



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الجماهير السنغالية تكتب اسم بلدها بالحروف اللاتينية على أجسادهم قبل انطلاق إحدى مبارياتهم



إضاءة برج بكين الأولمبي احتفالاً بقرب بدء الأولمبياد الشتوي



عاصفة رعدية قوية تضرب سماء مونتيفيديو عاصمة أوروجواي








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الأسبوع في 13 صورة: مصافحة باردة بين الدب الروسي والعم سام.. وحريق هائل في هذه الدولة
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من حريق كولورادو الهائل إلى انهيار أرضي في مدغشقر، ومنها تسرب نفطي في بيرو، حيث عانت بعض الأجزاء من الكرة الأرضية بسبب كوارث متفرقة. والمزيد تجدونه في الصور.


مصافحة باردة بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي في وقت تحشد فيه موسكو قواتها على حدود أوكرانيا



قوارب الموت.. غفر السواحل الإيطالي ينقذ مئات المهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا عثر عليهم في قارب خشبي مكتظ في البحر الأبيض المتوسط



انهيار أرضى لموقف سيارات يتسبب في أضرار جسيمة لمنازل مجاورة في مدغشقر



اشتعال حريق كولورادو على طول الطريق السريع 1 بالقرب من بيج سور بكاليفورنيا



صورة جوية تُظهر حجم التسرب النفطي الكبير في بحر فينتانيلا بدولة بيرو



لا تقلقوا ليست الملكة.. تمثال شمعي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في متحف بألمانيا



الثلوج تغطي المعبد الإغريقي الشهير "بارثينون" في العاصمة اليونانية أثينا



تميمة دورة الألعاب الشتوية في بكين يحاول جاهدًا الدخول من باب المركز الإعلامي.. هل يستطيع؟



سيارات عالقة على جسر منهار في بتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية



ظروف شتوية قاسية يعانيها السوريون في مخيم في عفرين



الجماهير السنغالية تكتب اسم بلدها بالحروف اللاتينية على أجسادهم قبل انطلاق إحدى مبارياتهم



إضاءة برج بكين الأولمبي احتفالاً بقرب بدء الأولمبياد الشتوي



عاصفة رعدية قوية تضرب سماء مونتيفيديو عاصمة أوروجواي








30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
02:02 AM

الأسبوع في 13 صورة: مصافحة باردة بين الدب الروسي والعم سام.. وحريق هائل في هذه الدولة

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ياسر نجدي - الرياض
2
2,282

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من حريق كولورادو الهائل إلى انهيار أرضي في مدغشقر، ومنها تسرب نفطي في بيرو، حيث عانت بعض الأجزاء من الكرة الأرضية بسبب كوارث متفرقة. والمزيد تجدونه في الصور.


مصافحة باردة بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي في وقت تحشد فيه موسكو قواتها على حدود أوكرانيا



قوارب الموت.. غفر السواحل الإيطالي ينقذ مئات المهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا عثر عليهم في قارب خشبي مكتظ في البحر الأبيض المتوسط



انهيار أرضى لموقف سيارات يتسبب في أضرار جسيمة لمنازل مجاورة في مدغشقر



اشتعال حريق كولورادو على طول الطريق السريع 1 بالقرب من بيج سور بكاليفورنيا



صورة جوية تُظهر حجم التسرب النفطي الكبير في بحر فينتانيلا بدولة بيرو



لا تقلقوا ليست الملكة.. تمثال شمعي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في متحف بألمانيا



الثلوج تغطي المعبد الإغريقي الشهير "بارثينون" في العاصمة اليونانية أثينا



تميمة دورة الألعاب الشتوية في بكين يحاول جاهدًا الدخول من باب المركز الإعلامي.. هل يستطيع؟



سيارات عالقة على جسر منهار في بتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية



ظروف شتوية قاسية يعانيها السوريون في مخيم في عفرين



الجماهير السنغالية تكتب اسم بلدها بالحروف اللاتينية على أجسادهم قبل انطلاق إحدى مبارياتهم



إضاءة برج بكين الأولمبي احتفالاً بقرب بدء الأولمبياد الشتوي



عاصفة رعدية قوية تضرب سماء مونتيفيديو عاصمة أوروجواي








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