"تواجه انهيارًا".. "كورونا" يجبر شركة الطيران الإسرائيلية على فصل 1000 موظف

ألغت الرحلات إلى الدول التي ظهر فيها الفيروس

ذكرت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" اليوم (الأحد) أنها تدرس طرد ألف موظف من إجمالي العاملين لديها بسبب الخسائر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وبيَّن أرنون بن دفيد، رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية، خلال احتجاج لموظفي "العال" في مطار بن غوريون في تل أبيب، أن الشركة وأطرافًا آخرين في صناعة الطيران يواجهون الانهيار، وفقًا لـ"فرانس24".

وألغت إسرائيل الرحلات الجوية المباشرة من وإلى المناطق التي انتشر فيها الفيروس، وحظرت على الرعايا الأجانب الدخول إليها إذا كانوا قد سافروا من هذه المناطق.

وكانت "العال" قد ألغت الأسبوع الماضي رحلاتها إلى إيطاليا بعد تحذيرات من وزارة الصحة، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبس" اليومية في تل أبيب.

وقدرت شركة الطيران الإسرائيلية في تقرير، صدر الأسبوع الماضي عن بورصة تل أبيب، خسائرها بسبب الفيروس للربع الأول من العام الجاري بما يتراوح بين 50 و70 مليون دولار.