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"تعليم الخرمة" يدشن الحملة التطوعية لمعالجة التشوه البصري

تحت شعار: "مدرستي أجمل"

دشن مدير مكتب التعليم بمحافظة الخرمة، الدكتور عبدالعزيز الحجي، اليوم الأحد؛ الحملة التطوعية لمعالجة التشوه البصري على أسوار المدارس بالمحافظة، وتحت شعار: "مدرستي أجمل".

وبدأ صباح اليوم عددٌ من طلاب مدرسة ابن تيمية الابتدائية؛ الحملة التطوعية، وبمشاركة الدكتور الحجي، ومشرف الأنشطة الطلابية بمدارس الخرمة عائض منصور السبيعي، ومدير مدرسة ابن رشد الابتدائية فيصل الشريف؛ بإزالة الكتابات الموجودة على جدران المدرسة.

وتأتي هذه الحملة التي تستمر خمسة أيام، ضمن خطة النشاط الطلابي بتعليم الطائف، وبرنامج "مشروع العمل التطوعي"، الذي يدعم مفاهيم وقيم التعاليم الإسلامية، وتعزيز المواطنة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنمية ثقافة العمل التطوعي وغرسها في نفوس الطلاب.

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"تعليم الخرمة" يدشن الحملة التطوعية لمعالجة التشوه البصري
سبق

دشن مدير مكتب التعليم بمحافظة الخرمة، الدكتور عبدالعزيز الحجي، اليوم الأحد؛ الحملة التطوعية لمعالجة التشوه البصري على أسوار المدارس بالمحافظة، وتحت شعار: "مدرستي أجمل".

وبدأ صباح اليوم عددٌ من طلاب مدرسة ابن تيمية الابتدائية؛ الحملة التطوعية، وبمشاركة الدكتور الحجي، ومشرف الأنشطة الطلابية بمدارس الخرمة عائض منصور السبيعي، ومدير مدرسة ابن رشد الابتدائية فيصل الشريف؛ بإزالة الكتابات الموجودة على جدران المدرسة.

وتأتي هذه الحملة التي تستمر خمسة أيام، ضمن خطة النشاط الطلابي بتعليم الطائف، وبرنامج "مشروع العمل التطوعي"، الذي يدعم مفاهيم وقيم التعاليم الإسلامية، وتعزيز المواطنة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنمية ثقافة العمل التطوعي وغرسها في نفوس الطلاب.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
05:11 PM

"تعليم الخرمة" يدشن الحملة التطوعية لمعالجة التشوه البصري

تحت شعار: "مدرستي أجمل"

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محمد الزامل - الخرمة
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دشن مدير مكتب التعليم بمحافظة الخرمة، الدكتور عبدالعزيز الحجي، اليوم الأحد؛ الحملة التطوعية لمعالجة التشوه البصري على أسوار المدارس بالمحافظة، وتحت شعار: "مدرستي أجمل".

وبدأ صباح اليوم عددٌ من طلاب مدرسة ابن تيمية الابتدائية؛ الحملة التطوعية، وبمشاركة الدكتور الحجي، ومشرف الأنشطة الطلابية بمدارس الخرمة عائض منصور السبيعي، ومدير مدرسة ابن رشد الابتدائية فيصل الشريف؛ بإزالة الكتابات الموجودة على جدران المدرسة.

وتأتي هذه الحملة التي تستمر خمسة أيام، ضمن خطة النشاط الطلابي بتعليم الطائف، وبرنامج "مشروع العمل التطوعي"، الذي يدعم مفاهيم وقيم التعاليم الإسلامية، وتعزيز المواطنة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنمية ثقافة العمل التطوعي وغرسها في نفوس الطلاب.

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