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"العمل" تقف على حالة "مسنّ مكة" وتؤمن له سكنًا مؤقتًا

التأكد من خلوّه من الأمراض المعدية لإيداعه في دار الرعاية

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ تفاعلت مع حالة "مسنّ مكة" الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، الخميس الماضي، وهو يتخذ من جوار إحدى المستشفيات الأهلية بمكة المكرمة سكناً له.

وقالت المصادر: بشأن حالة المسنّ الواقعة بحي العزيزية بمكة المكرمة، أمام أحد المستشفيات الخاصة؛ تمت مباشرة الحالة يوم الخميس الماضي، كما تم تأمين سكن مؤقت بأحد فنادق العاصمة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وأضافت: يجري الآن استكمال الإجراءات النظامية، ومن ضمنها الكشف الطبي للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية؛ حتى يتم إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية.

وكان مقطع فيديو متداول يظهر فيها مسنّ وحيدًا وصحته متدهورة، يناشد أهل الخير والجهات المعنية مساعدته وعلاجه وتوفير سكن له، ويتخذ من جوار أحد المستشفيات الخاصة بحي العزيزية بمكة المكرمة مقرًا له.

وناشدت المصادر الجميع، عبر "سبق"، سرعة التواصل مع وسائل وقنوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الرسمية المتاحة؛ للوقوف على مثل هذه الحالات بعيدًا عن نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وتأجيج الرأي العام.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تقف على حالة "مسنّ مكة" وتؤمن له سكنًا مؤقتًا
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ تفاعلت مع حالة "مسنّ مكة" الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، الخميس الماضي، وهو يتخذ من جوار إحدى المستشفيات الأهلية بمكة المكرمة سكناً له.

وقالت المصادر: بشأن حالة المسنّ الواقعة بحي العزيزية بمكة المكرمة، أمام أحد المستشفيات الخاصة؛ تمت مباشرة الحالة يوم الخميس الماضي، كما تم تأمين سكن مؤقت بأحد فنادق العاصمة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وأضافت: يجري الآن استكمال الإجراءات النظامية، ومن ضمنها الكشف الطبي للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية؛ حتى يتم إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية.

وكان مقطع فيديو متداول يظهر فيها مسنّ وحيدًا وصحته متدهورة، يناشد أهل الخير والجهات المعنية مساعدته وعلاجه وتوفير سكن له، ويتخذ من جوار أحد المستشفيات الخاصة بحي العزيزية بمكة المكرمة مقرًا له.

وناشدت المصادر الجميع، عبر "سبق"، سرعة التواصل مع وسائل وقنوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الرسمية المتاحة؛ للوقوف على مثل هذه الحالات بعيدًا عن نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وتأجيج الرأي العام.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
03:04 PM

"العمل" تقف على حالة "مسنّ مكة" وتؤمن له سكنًا مؤقتًا

التأكد من خلوّه من الأمراض المعدية لإيداعه في دار الرعاية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ تفاعلت مع حالة "مسنّ مكة" الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، الخميس الماضي، وهو يتخذ من جوار إحدى المستشفيات الأهلية بمكة المكرمة سكناً له.

وقالت المصادر: بشأن حالة المسنّ الواقعة بحي العزيزية بمكة المكرمة، أمام أحد المستشفيات الخاصة؛ تمت مباشرة الحالة يوم الخميس الماضي، كما تم تأمين سكن مؤقت بأحد فنادق العاصمة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وأضافت: يجري الآن استكمال الإجراءات النظامية، ومن ضمنها الكشف الطبي للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية؛ حتى يتم إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية.

وكان مقطع فيديو متداول يظهر فيها مسنّ وحيدًا وصحته متدهورة، يناشد أهل الخير والجهات المعنية مساعدته وعلاجه وتوفير سكن له، ويتخذ من جوار أحد المستشفيات الخاصة بحي العزيزية بمكة المكرمة مقرًا له.

وناشدت المصادر الجميع، عبر "سبق"، سرعة التواصل مع وسائل وقنوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الرسمية المتاحة؛ للوقوف على مثل هذه الحالات بعيدًا عن نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وتأجيج الرأي العام.

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