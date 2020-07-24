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أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة

سجَّلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا؛ ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية
سبق

سجَّلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا؛ ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
11:57 PM

أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
1,434

سجَّلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا؛ ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.

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