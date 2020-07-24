وعلى أساس أسبوعي صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا؛ ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل.

سجَّلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.

أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-24 سجَّلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا؛ ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 11:57 PM

أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة





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سجَّلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا؛ ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.