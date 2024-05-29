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"الأحوال المدنية": تكليف عدد من المكاتب بالعمل في إجازة عيد الفطر المبارك

من الساعة الـ10 صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تكليف المكاتب الرجالية والنسائية (الرئيسية) في مختلف مناطق السعودية بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإنهاء الحالات الطارئة التي تقتضي عدم تأجيلها، كحالات الولادة والوفاة.

وحددت الأحوال المدنية أوقات العمل في الإجازة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الـ11 صباحًا حتى الرابعة مساء، على أن يكون العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الـ10 صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء في جميع المكاتب المحددة بمناطق السعودية الـ(13) للرجال والنساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال المدنية": تكليف عدد من المكاتب بالعمل في إجازة عيد الفطر المبارك
سبق

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تكليف المكاتب الرجالية والنسائية (الرئيسية) في مختلف مناطق السعودية بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإنهاء الحالات الطارئة التي تقتضي عدم تأجيلها، كحالات الولادة والوفاة.

وحددت الأحوال المدنية أوقات العمل في الإجازة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الـ11 صباحًا حتى الرابعة مساء، على أن يكون العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الـ10 صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء في جميع المكاتب المحددة بمناطق السعودية الـ(13) للرجال والنساء.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:36 PM

"الأحوال المدنية": تكليف عدد من المكاتب بالعمل في إجازة عيد الفطر المبارك

من الساعة الـ10 صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تكليف المكاتب الرجالية والنسائية (الرئيسية) في مختلف مناطق السعودية بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإنهاء الحالات الطارئة التي تقتضي عدم تأجيلها، كحالات الولادة والوفاة.

وحددت الأحوال المدنية أوقات العمل في الإجازة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الـ11 صباحًا حتى الرابعة مساء، على أن يكون العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الـ10 صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء في جميع المكاتب المحددة بمناطق السعودية الـ(13) للرجال والنساء.

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