الكويت: 8 إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية
"الصحة" دعت إلى عدم الذعر بعد إعلان الفيروس وباءً عالمياً
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 80 حالة.
ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى عدم الذعر بعد إعلان فيروس "كورونا" المستجد وباءً عالمياً؛ لأن ذلك لا يعني زيادة حدته، إنما يعني زيادة اتساعه الجغرافي.
فيروس كورونا الجديد
الكويت
الكويت: 8 إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-12
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 80 حالة.
ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى عدم الذعر بعد إعلان فيروس "كورونا" المستجد وباءً عالمياً؛ لأن ذلك لا يعني زيادة حدته، إنما يعني زيادة اتساعه الجغرافي.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:14 AM
الكويت: 8 إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية
"الصحة" دعت إلى عدم الذعر بعد إعلان الفيروس وباءً عالمياً
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 80 حالة.
ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى عدم الذعر بعد إعلان فيروس "كورونا" المستجد وباءً عالمياً؛ لأن ذلك لا يعني زيادة حدته، إنما يعني زيادة اتساعه الجغرافي.