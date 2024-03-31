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"مفتي عكار": هجوم الأقزام على المملكة دليل إفلاسهم وصغرهم

نوه بمواقف المملكة التاريخية التي لا تُنسى مع لبنان وشعبها

أكد مفتي محافظة عكار في شمال جمهورية لبنان الشيخ زيد بن زكريا بكار؛ أن ما تتعرض له المملكة من الهجمات من بعض الصغار والأقزام ما هو إلا دليل إفلاس؛ فالمملكة ستبقى بإذن الله سبحانه وتعالى مرفوعة وستبقى حامية الإسلام والمسلمين وحامية راية التوحيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، الذي يزور لبنان حالياً للمشاركة في برنامج الزمالة العربية لأعضاء المؤسسات الدينية والفاعلين في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي ينفذه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بحضور الأمين العام للمركز فيصل بن معمر، وسفراء وقيادات دينية مختلفة من دول العالم بالعاصمة بيروت.

وقال مفتي عكار: هذه المملكة الذى نرى بصماتها في كل جانب من جوانب الأرض وفي كل بقاع من الأرض أينما وحيثما ذهبنا نجد أثراً للمسجد أو للمدرسة أو للمستشفى أو لبلسم جراح لمريض لهذه المملكة، مملكة الخير، مملكة الإنسانية، مملكة العطاء. مضيفاً: وهذه المراكز الإسلامية التي أُسست وأُنشئت من المملكة، نسأل الله تعالى داوم العز والتمكين والرعاية، وستبقى بإذن الله تعالى منصورة محفوظة بحفظها وسعيها في خدمة الحرمين الشريفين والقرآن الكريم والسنة النبوية.

وواصل يقول: ونسأل الله تعالى أن يحفظها من شر ذي شر، وأن يحميها من كيد الحاقدين والحاسدين، ومن اعتداء الحوثيين المجرمين الذين يتطاولون ويتجاوزون حدودهم، ولكن سترجع سهامهم عليهم وستبقى المملكة مرفوعة بإذن الله تعالى. نسأل لها دوام الحفظ والتمكين.

ونوه مفتي عكار الشيخ زيد بكار بمواقف المملكة التاريخية مع لبنان وشعبها، والتي لن ينساها اللبنانيون، لافتاً إلى أنها مواقف راسخة لمملكة الإنسانية والعطاء المتجدد، ولن ينكرها إلا المجانبون للحق، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشاد مفتي عكار في ختام تصريحه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بقيادة ومتابعة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في التواصل مع العلماء والدعاة بمختلف دول العالم، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة؛ ببيان رسالة الإسلام السمحة في نبذ الجماعات والأحزاب وترسيخ قيم وتعاليم الإسلام الوسطي البعيد كل البعد عن التطرف والإرهاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مفتي عكار": هجوم الأقزام على المملكة دليل إفلاسهم وصغرهم
سبق

أكد مفتي محافظة عكار في شمال جمهورية لبنان الشيخ زيد بن زكريا بكار؛ أن ما تتعرض له المملكة من الهجمات من بعض الصغار والأقزام ما هو إلا دليل إفلاس؛ فالمملكة ستبقى بإذن الله سبحانه وتعالى مرفوعة وستبقى حامية الإسلام والمسلمين وحامية راية التوحيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، الذي يزور لبنان حالياً للمشاركة في برنامج الزمالة العربية لأعضاء المؤسسات الدينية والفاعلين في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي ينفذه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بحضور الأمين العام للمركز فيصل بن معمر، وسفراء وقيادات دينية مختلفة من دول العالم بالعاصمة بيروت.

وقال مفتي عكار: هذه المملكة الذى نرى بصماتها في كل جانب من جوانب الأرض وفي كل بقاع من الأرض أينما وحيثما ذهبنا نجد أثراً للمسجد أو للمدرسة أو للمستشفى أو لبلسم جراح لمريض لهذه المملكة، مملكة الخير، مملكة الإنسانية، مملكة العطاء. مضيفاً: وهذه المراكز الإسلامية التي أُسست وأُنشئت من المملكة، نسأل الله تعالى داوم العز والتمكين والرعاية، وستبقى بإذن الله تعالى منصورة محفوظة بحفظها وسعيها في خدمة الحرمين الشريفين والقرآن الكريم والسنة النبوية.

وواصل يقول: ونسأل الله تعالى أن يحفظها من شر ذي شر، وأن يحميها من كيد الحاقدين والحاسدين، ومن اعتداء الحوثيين المجرمين الذين يتطاولون ويتجاوزون حدودهم، ولكن سترجع سهامهم عليهم وستبقى المملكة مرفوعة بإذن الله تعالى. نسأل لها دوام الحفظ والتمكين.

ونوه مفتي عكار الشيخ زيد بكار بمواقف المملكة التاريخية مع لبنان وشعبها، والتي لن ينساها اللبنانيون، لافتاً إلى أنها مواقف راسخة لمملكة الإنسانية والعطاء المتجدد، ولن ينكرها إلا المجانبون للحق، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشاد مفتي عكار في ختام تصريحه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بقيادة ومتابعة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في التواصل مع العلماء والدعاة بمختلف دول العالم، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة؛ ببيان رسالة الإسلام السمحة في نبذ الجماعات والأحزاب وترسيخ قيم وتعاليم الإسلام الوسطي البعيد كل البعد عن التطرف والإرهاب.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
12:25 PM

"مفتي عكار": هجوم الأقزام على المملكة دليل إفلاسهم وصغرهم

نوه بمواقف المملكة التاريخية التي لا تُنسى مع لبنان وشعبها

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد مفتي محافظة عكار في شمال جمهورية لبنان الشيخ زيد بن زكريا بكار؛ أن ما تتعرض له المملكة من الهجمات من بعض الصغار والأقزام ما هو إلا دليل إفلاس؛ فالمملكة ستبقى بإذن الله سبحانه وتعالى مرفوعة وستبقى حامية الإسلام والمسلمين وحامية راية التوحيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، الذي يزور لبنان حالياً للمشاركة في برنامج الزمالة العربية لأعضاء المؤسسات الدينية والفاعلين في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي ينفذه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بحضور الأمين العام للمركز فيصل بن معمر، وسفراء وقيادات دينية مختلفة من دول العالم بالعاصمة بيروت.

وقال مفتي عكار: هذه المملكة الذى نرى بصماتها في كل جانب من جوانب الأرض وفي كل بقاع من الأرض أينما وحيثما ذهبنا نجد أثراً للمسجد أو للمدرسة أو للمستشفى أو لبلسم جراح لمريض لهذه المملكة، مملكة الخير، مملكة الإنسانية، مملكة العطاء. مضيفاً: وهذه المراكز الإسلامية التي أُسست وأُنشئت من المملكة، نسأل الله تعالى داوم العز والتمكين والرعاية، وستبقى بإذن الله تعالى منصورة محفوظة بحفظها وسعيها في خدمة الحرمين الشريفين والقرآن الكريم والسنة النبوية.

وواصل يقول: ونسأل الله تعالى أن يحفظها من شر ذي شر، وأن يحميها من كيد الحاقدين والحاسدين، ومن اعتداء الحوثيين المجرمين الذين يتطاولون ويتجاوزون حدودهم، ولكن سترجع سهامهم عليهم وستبقى المملكة مرفوعة بإذن الله تعالى. نسأل لها دوام الحفظ والتمكين.

ونوه مفتي عكار الشيخ زيد بكار بمواقف المملكة التاريخية مع لبنان وشعبها، والتي لن ينساها اللبنانيون، لافتاً إلى أنها مواقف راسخة لمملكة الإنسانية والعطاء المتجدد، ولن ينكرها إلا المجانبون للحق، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشاد مفتي عكار في ختام تصريحه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بقيادة ومتابعة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في التواصل مع العلماء والدعاة بمختلف دول العالم، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة؛ ببيان رسالة الإسلام السمحة في نبذ الجماعات والأحزاب وترسيخ قيم وتعاليم الإسلام الوسطي البعيد كل البعد عن التطرف والإرهاب.

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