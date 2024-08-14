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"الصحة" تعلن تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1383 إصابة

"الصحة": زيادة أسّرة العناية المركزة في الرياض بنسبة 43%

لضمان الارتقاء بتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": زيادة أسّرة العناية المركزة في الرياض بنسبة 43%
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
06:56 PM

"الصحة": زيادة أسّرة العناية المركزة في الرياض بنسبة 43%

لضمان الارتقاء بتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

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