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في شهرين.. المختبر الإقليمي بالشرقية يجري 60 ألف فحص "كورونا"

يواصل استقبال راغبي إجراء الفحوص من المواطنين والمقيمين من الجنسين

أجرى المختبر الإقليمي بصحة الشرقية أكثر من 60 ألف فحص لفيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وأكدت "صحة الشرقية" أن هذا العدد من الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، الذي يضم كادره الطبي 3 أطباء و15 أخصائياً وفنياً صحياً، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة، مكنت من إنجاز 60 ألف فحص منذ مارس الماضي وحتى اليوم بمعدل 1000 فحص كل 24 ساعة.

وأضافت أن المختبر يعمل به العديد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما ساهم في تحقيق هذا العمل الذي يهدف لثبات المنظومة الصحية ويستقبل راغبي إجراء الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار، على مدار الساعة، حيث إن العمل متواصل والجهود مبذولة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في شهرين.. المختبر الإقليمي بالشرقية يجري 60 ألف فحص "كورونا"
سبق

أجرى المختبر الإقليمي بصحة الشرقية أكثر من 60 ألف فحص لفيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وأكدت "صحة الشرقية" أن هذا العدد من الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، الذي يضم كادره الطبي 3 أطباء و15 أخصائياً وفنياً صحياً، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة، مكنت من إنجاز 60 ألف فحص منذ مارس الماضي وحتى اليوم بمعدل 1000 فحص كل 24 ساعة.

وأضافت أن المختبر يعمل به العديد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما ساهم في تحقيق هذا العمل الذي يهدف لثبات المنظومة الصحية ويستقبل راغبي إجراء الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار، على مدار الساعة، حيث إن العمل متواصل والجهود مبذولة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:21 PM

في شهرين.. المختبر الإقليمي بالشرقية يجري 60 ألف فحص "كورونا"

يواصل استقبال راغبي إجراء الفحوص من المواطنين والمقيمين من الجنسين

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حامد العلي - الدمام
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أجرى المختبر الإقليمي بصحة الشرقية أكثر من 60 ألف فحص لفيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وأكدت "صحة الشرقية" أن هذا العدد من الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، الذي يضم كادره الطبي 3 أطباء و15 أخصائياً وفنياً صحياً، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة، مكنت من إنجاز 60 ألف فحص منذ مارس الماضي وحتى اليوم بمعدل 1000 فحص كل 24 ساعة.

وأضافت أن المختبر يعمل به العديد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما ساهم في تحقيق هذا العمل الذي يهدف لثبات المنظومة الصحية ويستقبل راغبي إجراء الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار، على مدار الساعة، حيث إن العمل متواصل والجهود مبذولة.

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