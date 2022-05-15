في تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار ورياح وتساقط البَرَد على منطقة الباحة
تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.. و"المدني" تحذّر
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
في تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار ورياح وتساقط البَرَد على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-15
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:02 PM
في تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار ورياح وتساقط البَرَد على منطقة الباحة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.