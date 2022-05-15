في تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار ورياح وتساقط البَرَد على منطقة الباحة

تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.. و"المدني" تحذّر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.