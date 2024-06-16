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"شؤون الأسرة" ينظم برنامجاً للحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن

بمشاركة ١٦ممثلاً لجهات حكومية وأهلية

نظّم مجلس شؤون الأسرة، أمس الاثنين، برنامجاً توعوياً عن بُعد بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن، بحضور 16 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث وعدداً من المهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري.

وتخلل البرنامج استعراض الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ممثلة بمجلس شؤون الأسرة لخدمة كبار السن والاهتمام بقضاياهم وحقوقهم، وأيضاً الجهود المبذولة من كافة القطاعات الأخرى لتوعية كافة شرائح المجتمع المختلفة بأهمية التعامل الإنساني الأمثل مع كبار السن والالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي.

وتطرق البرنامج للعديد من الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والحقوقية وبرامج الحماية من الإيذاء، كما ناقش البرنامج التوصيات المعتمدة من مجلس شؤون الأسرة المنبثقة عن حلقة النقاش التي نفذها المجلس في الأيام الماضية عن بُعد لموضوع "الحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن" والتي تم رصدها والعمل على تطبيقها وفق آليات وممكنات تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة ذكرت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة هلا التويجري، أن هذا البرنامج يأتي في سياق الجهود التي يقوم بها المجلس ممثلاً بلجنة كبار السن في التوعية بحقوق وقضايا هذه الفئة المهمة من المجتمع، واستثماراً للأيام والمناسبات العالمية المتعلقة بكبار السن لنشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدم لهم من كافة القطاعات بما يعزز جودة الحياة ويمكّنهم من العيش بسلام واطمئنان من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الرعاية والحماية التي تكفل لهم حياة كريمة، مقدمة شكرها لممثلي كافة الجهات المشاركة في البرنامج على مداخلاتهم ومشاركاتهم الثرية التي حققت مستهدفات البرنامج .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الأسرة" ينظم برنامجاً للحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن
سبق

نظّم مجلس شؤون الأسرة، أمس الاثنين، برنامجاً توعوياً عن بُعد بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن، بحضور 16 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث وعدداً من المهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري.

وتخلل البرنامج استعراض الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ممثلة بمجلس شؤون الأسرة لخدمة كبار السن والاهتمام بقضاياهم وحقوقهم، وأيضاً الجهود المبذولة من كافة القطاعات الأخرى لتوعية كافة شرائح المجتمع المختلفة بأهمية التعامل الإنساني الأمثل مع كبار السن والالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي.

وتطرق البرنامج للعديد من الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والحقوقية وبرامج الحماية من الإيذاء، كما ناقش البرنامج التوصيات المعتمدة من مجلس شؤون الأسرة المنبثقة عن حلقة النقاش التي نفذها المجلس في الأيام الماضية عن بُعد لموضوع "الحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن" والتي تم رصدها والعمل على تطبيقها وفق آليات وممكنات تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة ذكرت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة هلا التويجري، أن هذا البرنامج يأتي في سياق الجهود التي يقوم بها المجلس ممثلاً بلجنة كبار السن في التوعية بحقوق وقضايا هذه الفئة المهمة من المجتمع، واستثماراً للأيام والمناسبات العالمية المتعلقة بكبار السن لنشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدم لهم من كافة القطاعات بما يعزز جودة الحياة ويمكّنهم من العيش بسلام واطمئنان من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الرعاية والحماية التي تكفل لهم حياة كريمة، مقدمة شكرها لممثلي كافة الجهات المشاركة في البرنامج على مداخلاتهم ومشاركاتهم الثرية التي حققت مستهدفات البرنامج .

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:25 PM

"شؤون الأسرة" ينظم برنامجاً للحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن

بمشاركة ١٦ممثلاً لجهات حكومية وأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم مجلس شؤون الأسرة، أمس الاثنين، برنامجاً توعوياً عن بُعد بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن، بحضور 16 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث وعدداً من المهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري.

وتخلل البرنامج استعراض الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ممثلة بمجلس شؤون الأسرة لخدمة كبار السن والاهتمام بقضاياهم وحقوقهم، وأيضاً الجهود المبذولة من كافة القطاعات الأخرى لتوعية كافة شرائح المجتمع المختلفة بأهمية التعامل الإنساني الأمثل مع كبار السن والالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي.

وتطرق البرنامج للعديد من الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والحقوقية وبرامج الحماية من الإيذاء، كما ناقش البرنامج التوصيات المعتمدة من مجلس شؤون الأسرة المنبثقة عن حلقة النقاش التي نفذها المجلس في الأيام الماضية عن بُعد لموضوع "الحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن" والتي تم رصدها والعمل على تطبيقها وفق آليات وممكنات تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة ذكرت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة هلا التويجري، أن هذا البرنامج يأتي في سياق الجهود التي يقوم بها المجلس ممثلاً بلجنة كبار السن في التوعية بحقوق وقضايا هذه الفئة المهمة من المجتمع، واستثماراً للأيام والمناسبات العالمية المتعلقة بكبار السن لنشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدم لهم من كافة القطاعات بما يعزز جودة الحياة ويمكّنهم من العيش بسلام واطمئنان من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الرعاية والحماية التي تكفل لهم حياة كريمة، مقدمة شكرها لممثلي كافة الجهات المشاركة في البرنامج على مداخلاتهم ومشاركاتهم الثرية التي حققت مستهدفات البرنامج .

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