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الاحتلال يقتل ضابط أمن فلسطينياً في جنوب نابلس

أثناء توجهه إلى مكان عمله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل فلسطيني بإطلاق الرصاص عليه، بزعم إطلاقه النار على جنود جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن الحادث الذي جرى قرب موقع عسكري، لم يسفر عن وقوع إصابات إسرائيلية.

من جهته، بيّن مسؤول أمني فلسطيني أن القتيل هو بلال رواجبة وهو ضابط في جهاز الأمن الوقائي من سكان قرية خارج نابلس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن "رواجبة" كان من المتوقع أن يسافر من منزله إلى مكان عمله اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاحتلال يقتل ضابط أمن فلسطينياً في جنوب نابلس
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل فلسطيني بإطلاق الرصاص عليه، بزعم إطلاقه النار على جنود جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن الحادث الذي جرى قرب موقع عسكري، لم يسفر عن وقوع إصابات إسرائيلية.

من جهته، بيّن مسؤول أمني فلسطيني أن القتيل هو بلال رواجبة وهو ضابط في جهاز الأمن الوقائي من سكان قرية خارج نابلس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن "رواجبة" كان من المتوقع أن يسافر من منزله إلى مكان عمله اليوم.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:08 PM

الاحتلال يقتل ضابط أمن فلسطينياً في جنوب نابلس

أثناء توجهه إلى مكان عمله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل فلسطيني بإطلاق الرصاص عليه، بزعم إطلاقه النار على جنود جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن الحادث الذي جرى قرب موقع عسكري، لم يسفر عن وقوع إصابات إسرائيلية.

من جهته، بيّن مسؤول أمني فلسطيني أن القتيل هو بلال رواجبة وهو ضابط في جهاز الأمن الوقائي من سكان قرية خارج نابلس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن "رواجبة" كان من المتوقع أن يسافر من منزله إلى مكان عمله اليوم.

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