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"سجون عسير" تشارك بمعرض الحملة التثقيفية في يوم مناهضة العنف ضد المرأة

تضمنت عرضاً لمنتجات النزيلات وشرحاً للبرامج التوعوية والرعاية المقدمة لهن

شاركت مديرية سجون منطقة عسير في معرض الحملة التثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بمركز عسير مول التجاري بأبها تحت شعار "أوقفوا العنف ضد المرأة".

وتفصيلاً، تضمنت المشاركة عرضاً لمنتجات النزيلات وكذلك شرح البرامج التوعوية المقدمة للنزيلات والرعاية الاجتماعية والنفسية التي تراعي خصوصية المرأة.

يذكر أن الحملة نظمت برعاية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية التطوعية، وتم تكريم مديرية السجون بعسير ضمن الجهات المشاركة في الحملة.

سجون عسير

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"سجون عسير" تشارك بمعرض الحملة التثقيفية في يوم مناهضة العنف ضد المرأة
سبق

شاركت مديرية سجون منطقة عسير في معرض الحملة التثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بمركز عسير مول التجاري بأبها تحت شعار "أوقفوا العنف ضد المرأة".

وتفصيلاً، تضمنت المشاركة عرضاً لمنتجات النزيلات وكذلك شرح البرامج التوعوية المقدمة للنزيلات والرعاية الاجتماعية والنفسية التي تراعي خصوصية المرأة.

يذكر أن الحملة نظمت برعاية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية التطوعية، وتم تكريم مديرية السجون بعسير ضمن الجهات المشاركة في الحملة.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
01:04 AM

"سجون عسير" تشارك بمعرض الحملة التثقيفية في يوم مناهضة العنف ضد المرأة

تضمنت عرضاً لمنتجات النزيلات وشرحاً للبرامج التوعوية والرعاية المقدمة لهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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شاركت مديرية سجون منطقة عسير في معرض الحملة التثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بمركز عسير مول التجاري بأبها تحت شعار "أوقفوا العنف ضد المرأة".

وتفصيلاً، تضمنت المشاركة عرضاً لمنتجات النزيلات وكذلك شرح البرامج التوعوية المقدمة للنزيلات والرعاية الاجتماعية والنفسية التي تراعي خصوصية المرأة.

يذكر أن الحملة نظمت برعاية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية التطوعية، وتم تكريم مديرية السجون بعسير ضمن الجهات المشاركة في الحملة.

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