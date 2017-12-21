النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ضبط قطع الأراضي بمنظومة محطات الرصد الجيوديسي".. ورشة عمل بأمانة مكة

لتوضيح مهام إدارة نظم المعلومات الجغرافية في إعطاء المختصين بيانات موثقة

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مركز نظم المعلومات الجغرافية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "ضبط قطع الأراضي بمرجعية منظومة محطات الرصد الجيود يسي" بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية المهندس عصام على التريمي أن الهدف من الورشة هو توضيح مهام إدارة نظم المعلومات الجغرافية في تشغيل وتطوير شبكة المحطات المساحية الجيودسية الدائمة وتحديث البرامج الحالية الخاصة بالشبكة وتوريد محطات جديدة يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى إعطاء المختصين معلومات موثقة يمكن استخدامها في أعمال الرصد الجيوديسي، لمعالجة المخططات وضبط قطع الأراضي المعتمدة في النظام.

وبين التريمي سعي منظومة الرصد الجيوديسي لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في مجال التقنية الجغرافية وضمان الجودة وتقديم الخدمات والأنشطة المتميزة للوصول لرضى المستفيد، ومن أهم الخدمات التي تقدمها التقنية الجغرافية هي تقييم حالة المشاريع وجمع البيانات وإدخالها وتحليلها، بالإضافة إلى رسم الخرائط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ضبط قطع الأراضي بمنظومة محطات الرصد الجيوديسي".. ورشة عمل بأمانة مكة
سبق

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مركز نظم المعلومات الجغرافية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "ضبط قطع الأراضي بمرجعية منظومة محطات الرصد الجيود يسي" بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية المهندس عصام على التريمي أن الهدف من الورشة هو توضيح مهام إدارة نظم المعلومات الجغرافية في تشغيل وتطوير شبكة المحطات المساحية الجيودسية الدائمة وتحديث البرامج الحالية الخاصة بالشبكة وتوريد محطات جديدة يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى إعطاء المختصين معلومات موثقة يمكن استخدامها في أعمال الرصد الجيوديسي، لمعالجة المخططات وضبط قطع الأراضي المعتمدة في النظام.

وبين التريمي سعي منظومة الرصد الجيوديسي لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في مجال التقنية الجغرافية وضمان الجودة وتقديم الخدمات والأنشطة المتميزة للوصول لرضى المستفيد، ومن أهم الخدمات التي تقدمها التقنية الجغرافية هي تقييم حالة المشاريع وجمع البيانات وإدخالها وتحليلها، بالإضافة إلى رسم الخرائط.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
02:07 PM

"ضبط قطع الأراضي بمنظومة محطات الرصد الجيوديسي".. ورشة عمل بأمانة مكة

لتوضيح مهام إدارة نظم المعلومات الجغرافية في إعطاء المختصين بيانات موثقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,503

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مركز نظم المعلومات الجغرافية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "ضبط قطع الأراضي بمرجعية منظومة محطات الرصد الجيود يسي" بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية المهندس عصام على التريمي أن الهدف من الورشة هو توضيح مهام إدارة نظم المعلومات الجغرافية في تشغيل وتطوير شبكة المحطات المساحية الجيودسية الدائمة وتحديث البرامج الحالية الخاصة بالشبكة وتوريد محطات جديدة يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى إعطاء المختصين معلومات موثقة يمكن استخدامها في أعمال الرصد الجيوديسي، لمعالجة المخططات وضبط قطع الأراضي المعتمدة في النظام.

وبين التريمي سعي منظومة الرصد الجيوديسي لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في مجال التقنية الجغرافية وضمان الجودة وتقديم الخدمات والأنشطة المتميزة للوصول لرضى المستفيد، ومن أهم الخدمات التي تقدمها التقنية الجغرافية هي تقييم حالة المشاريع وجمع البيانات وإدخالها وتحليلها، بالإضافة إلى رسم الخرائط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,759
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة