"ضبط قطع الأراضي بمنظومة محطات الرصد الجيوديسي".. ورشة عمل بأمانة مكة

لتوضيح مهام إدارة نظم المعلومات الجغرافية في إعطاء المختصين بيانات موثقة

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مركز نظم المعلومات الجغرافية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "ضبط قطع الأراضي بمرجعية منظومة محطات الرصد الجيود يسي" بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية المهندس عصام على التريمي أن الهدف من الورشة هو توضيح مهام إدارة نظم المعلومات الجغرافية في تشغيل وتطوير شبكة المحطات المساحية الجيودسية الدائمة وتحديث البرامج الحالية الخاصة بالشبكة وتوريد محطات جديدة يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى إعطاء المختصين معلومات موثقة يمكن استخدامها في أعمال الرصد الجيوديسي، لمعالجة المخططات وضبط قطع الأراضي المعتمدة في النظام.

وبين التريمي سعي منظومة الرصد الجيوديسي لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في مجال التقنية الجغرافية وضمان الجودة وتقديم الخدمات والأنشطة المتميزة للوصول لرضى المستفيد، ومن أهم الخدمات التي تقدمها التقنية الجغرافية هي تقييم حالة المشاريع وجمع البيانات وإدخالها وتحليلها، بالإضافة إلى رسم الخرائط.