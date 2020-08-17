النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

شركة كانسينو: نجري مباحثات مع روسيا والبرازيل

قالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين، على براءة اختراع للقاح (أيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أمس الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

وقالت "كانسينو" إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا
سبق

قالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين، على براءة اختراع للقاح (أيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أمس الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

وقالت "كانسينو" إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:50 AM

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

شركة كانسينو: نجري مباحثات مع روسيا والبرازيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,728

قالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين، على براءة اختراع للقاح (أيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أمس الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

وقالت "كانسينو" إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,978
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,341
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة