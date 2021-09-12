النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"المزيد" محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني و"القاضي" نائبًا لوزير الرياضة

بأمر الملك.. إعفاء "النفيسي" وتعيين "الفيصل" رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

مركز اللقاح بالطائف يبادر بتطعيم نزلاء ونزيلات ومنسوبي "السجن العام"

مستشفى الصحة النفسية جهزت أكثر من فريق من الأطباء والممارسين

قدم مركز اللقاح بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، مشاركة متميزة استهدفت فيها النزلاء والنزيلات والعاملين في "السجن العام بمحافظة الطائف" والتي من خلالها تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.


وصرح المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية سراج الحميدان، أن تلك المبادرة تأتي في إطار خطة متكاملة، بالتعاون مع إدارة السجن العام، حرصاً على سلامة النزلاء والنزيلات والعاملين، موضحاً أن المستشفى قام بتجهيز أكثر من فريق من الأطباء والممارسين الصحيين لتقديم اللقاح حرصاً منه على المشاركة مع بقية المرافق الصحية في خدمة هذه الفئة، مؤكداً أن فرق العمل أنجزت المهمة كاملة على الوجه المطلوب، ومعرباً عن شكره وتقديره لإدارة السجن العام على دعمهم ومساندتهم للفرق الطبية حتى اكتمال مهمتها بنجاح.

وكان المستشفى قد قام بالعديد من المبادرات والمشاركات المتنوعة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع شرائحه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز اللقاح بالطائف يبادر بتطعيم نزلاء ونزيلات ومنسوبي "السجن العام"
سبق

قدم مركز اللقاح بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، مشاركة متميزة استهدفت فيها النزلاء والنزيلات والعاملين في "السجن العام بمحافظة الطائف" والتي من خلالها تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.


وصرح المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية سراج الحميدان، أن تلك المبادرة تأتي في إطار خطة متكاملة، بالتعاون مع إدارة السجن العام، حرصاً على سلامة النزلاء والنزيلات والعاملين، موضحاً أن المستشفى قام بتجهيز أكثر من فريق من الأطباء والممارسين الصحيين لتقديم اللقاح حرصاً منه على المشاركة مع بقية المرافق الصحية في خدمة هذه الفئة، مؤكداً أن فرق العمل أنجزت المهمة كاملة على الوجه المطلوب، ومعرباً عن شكره وتقديره لإدارة السجن العام على دعمهم ومساندتهم للفرق الطبية حتى اكتمال مهمتها بنجاح.

وكان المستشفى قد قام بالعديد من المبادرات والمشاركات المتنوعة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع شرائحه.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
10:59 PM

مركز اللقاح بالطائف يبادر بتطعيم نزلاء ونزيلات ومنسوبي "السجن العام"

مستشفى الصحة النفسية جهزت أكثر من فريق من الأطباء والممارسين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
3
544

قدم مركز اللقاح بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، مشاركة متميزة استهدفت فيها النزلاء والنزيلات والعاملين في "السجن العام بمحافظة الطائف" والتي من خلالها تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.


وصرح المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية سراج الحميدان، أن تلك المبادرة تأتي في إطار خطة متكاملة، بالتعاون مع إدارة السجن العام، حرصاً على سلامة النزلاء والنزيلات والعاملين، موضحاً أن المستشفى قام بتجهيز أكثر من فريق من الأطباء والممارسين الصحيين لتقديم اللقاح حرصاً منه على المشاركة مع بقية المرافق الصحية في خدمة هذه الفئة، مؤكداً أن فرق العمل أنجزت المهمة كاملة على الوجه المطلوب، ومعرباً عن شكره وتقديره لإدارة السجن العام على دعمهم ومساندتهم للفرق الطبية حتى اكتمال مهمتها بنجاح.

وكان المستشفى قد قام بالعديد من المبادرات والمشاركات المتنوعة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع شرائحه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,827
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة