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رفضاً لتغلغلها في بلادهم.. متظاهرون عراقيون يحرقون قنصلية إيران بالنجف

للمرة الثانية خلال 4 أيام

أشعل متظاهرون عراقيون اليوم (الأحد)، النيران في مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وكان مئات المحتجين قد حرقوا مبنى القنصلية الإيرانية في النجف مساء الأربعاء الماضي تعبيراً عن رفضهم لتغلغل النفوذ الإيراني في بلادهم.

القنصلية الإيرانية في مدينة النجف احتجاجات العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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رفضاً لتغلغلها في بلادهم.. متظاهرون عراقيون يحرقون قنصلية إيران بالنجف
سبق

أشعل متظاهرون عراقيون اليوم (الأحد)، النيران في مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وكان مئات المحتجين قد حرقوا مبنى القنصلية الإيرانية في النجف مساء الأربعاء الماضي تعبيراً عن رفضهم لتغلغل النفوذ الإيراني في بلادهم.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
08:39 PM

رفضاً لتغلغلها في بلادهم.. متظاهرون عراقيون يحرقون قنصلية إيران بالنجف

للمرة الثانية خلال 4 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشعل متظاهرون عراقيون اليوم (الأحد)، النيران في مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وكان مئات المحتجين قد حرقوا مبنى القنصلية الإيرانية في النجف مساء الأربعاء الماضي تعبيراً عن رفضهم لتغلغل النفوذ الإيراني في بلادهم.

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