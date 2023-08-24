غدًا.. الرياض تحتضن دورة صقل وترفيع لـ63 من حكام التايكوندو

تنطلق غدًا الأحد دورة صقل وترفيع لحكام التايكوندو والذين يصل عددهم إلى 63 حكمًا بمختلف الدرجات، بمعهد إعداد القادة بالرياض.

وتستمر الدورة لمدة 3 أيام تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو، والتي يترأسها الدولي فايز عبدالرحمن السلولي.

وسيخضع الحكام لمحاضرات عملية ونظرية بآخر المستجدات في قانون اللعبة (الكاروقي والبومسي)؛ من خلال المحاضرات الصباحية وأخرى مسائية؛ حيث كلفت اللجنة الحكم الدولي سعد الشهراني لمحاضرات البومسي والحكم الدولي عبدالإله الموينع في محاضرات الكاروقي.

وفي ذات الصدد، تقام دورة لحكام التايكوندو للمستجدين والمستجدات، سيعلن عن موعدها الجديد عبر حساب الاتحاد بمنصة "تويتر" (sauditkd) ويحاضر فيها الدوليان فايز السلولي والمهند الزعبي.

وتأتي هذه الدورات لإعداد الحكم السعودي للمنافسات الداخلية والخارجية؛ وفقًا للخطط التي رسمها مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة العميد الركن شداد بن طالع العمري الذي وجّه بأهمية تواجد الحكم السعودي في المنافسات الخارجية؛ لأن ذلك من شأنه تعزيز اللعبة؛ لافتًا إلى أن التقييم سيكون بشكل دوري لكل الحكام من خلال مشاركاتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.