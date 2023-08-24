النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا.. الرياض تحتضن دورة صقل وترفيع لـ63 من حكام التايكوندو

تنطلق غدًا الأحد دورة صقل وترفيع لحكام التايكوندو والذين يصل عددهم إلى 63 حكمًا بمختلف الدرجات، بمعهد إعداد القادة بالرياض.

وتستمر الدورة لمدة 3 أيام تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو، والتي يترأسها الدولي فايز عبدالرحمن السلولي.

وسيخضع الحكام لمحاضرات عملية ونظرية بآخر المستجدات في قانون اللعبة (الكاروقي والبومسي)؛ من خلال المحاضرات الصباحية وأخرى مسائية؛ حيث كلفت اللجنة الحكم الدولي سعد الشهراني لمحاضرات البومسي والحكم الدولي عبدالإله الموينع في محاضرات الكاروقي.

وفي ذات الصدد، تقام دورة لحكام التايكوندو للمستجدين والمستجدات، سيعلن عن موعدها الجديد عبر حساب الاتحاد بمنصة "تويتر" (sauditkd) ويحاضر فيها الدوليان فايز السلولي والمهند الزعبي.

وتأتي هذه الدورات لإعداد الحكم السعودي للمنافسات الداخلية والخارجية؛ وفقًا للخطط التي رسمها مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة العميد الركن شداد بن طالع العمري الذي وجّه بأهمية تواجد الحكم السعودي في المنافسات الخارجية؛ لأن ذلك من شأنه تعزيز اللعبة؛ لافتًا إلى أن التقييم سيكون بشكل دوري لكل الحكام من خلال مشاركاتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
غدًا.. الرياض تحتضن دورة صقل وترفيع لـ63 من حكام التايكوندو
سبق

تنطلق غدًا الأحد دورة صقل وترفيع لحكام التايكوندو والذين يصل عددهم إلى 63 حكمًا بمختلف الدرجات، بمعهد إعداد القادة بالرياض.

وتستمر الدورة لمدة 3 أيام تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو، والتي يترأسها الدولي فايز عبدالرحمن السلولي.

وسيخضع الحكام لمحاضرات عملية ونظرية بآخر المستجدات في قانون اللعبة (الكاروقي والبومسي)؛ من خلال المحاضرات الصباحية وأخرى مسائية؛ حيث كلفت اللجنة الحكم الدولي سعد الشهراني لمحاضرات البومسي والحكم الدولي عبدالإله الموينع في محاضرات الكاروقي.

وفي ذات الصدد، تقام دورة لحكام التايكوندو للمستجدين والمستجدات، سيعلن عن موعدها الجديد عبر حساب الاتحاد بمنصة "تويتر" (sauditkd) ويحاضر فيها الدوليان فايز السلولي والمهند الزعبي.

وتأتي هذه الدورات لإعداد الحكم السعودي للمنافسات الداخلية والخارجية؛ وفقًا للخطط التي رسمها مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة العميد الركن شداد بن طالع العمري الذي وجّه بأهمية تواجد الحكم السعودي في المنافسات الخارجية؛ لأن ذلك من شأنه تعزيز اللعبة؛ لافتًا إلى أن التقييم سيكون بشكل دوري لكل الحكام من خلال مشاركاتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
01:39 PM

غدًا.. الرياض تحتضن دورة صقل وترفيع لـ63 من حكام التايكوندو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
73

تنطلق غدًا الأحد دورة صقل وترفيع لحكام التايكوندو والذين يصل عددهم إلى 63 حكمًا بمختلف الدرجات، بمعهد إعداد القادة بالرياض.

وتستمر الدورة لمدة 3 أيام تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو، والتي يترأسها الدولي فايز عبدالرحمن السلولي.

وسيخضع الحكام لمحاضرات عملية ونظرية بآخر المستجدات في قانون اللعبة (الكاروقي والبومسي)؛ من خلال المحاضرات الصباحية وأخرى مسائية؛ حيث كلفت اللجنة الحكم الدولي سعد الشهراني لمحاضرات البومسي والحكم الدولي عبدالإله الموينع في محاضرات الكاروقي.

وفي ذات الصدد، تقام دورة لحكام التايكوندو للمستجدين والمستجدات، سيعلن عن موعدها الجديد عبر حساب الاتحاد بمنصة "تويتر" (sauditkd) ويحاضر فيها الدوليان فايز السلولي والمهند الزعبي.

وتأتي هذه الدورات لإعداد الحكم السعودي للمنافسات الداخلية والخارجية؛ وفقًا للخطط التي رسمها مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة العميد الركن شداد بن طالع العمري الذي وجّه بأهمية تواجد الحكم السعودي في المنافسات الخارجية؛ لأن ذلك من شأنه تعزيز اللعبة؛ لافتًا إلى أن التقييم سيكون بشكل دوري لكل الحكام من خلال مشاركاتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,317
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,046
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,016
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,242

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة