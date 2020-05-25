مدير "صحة جازان": لم نسجل أي إصابات جديدة بكورونا منذ 10 أيام

أكد أن الحالات الإيجابية مرصودة لمخالطين.. ودعا إلى الالتزام بالوقاية

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، أن الوضع الصحي بالمنطقة مطمئن.

وقال "الحربي": "صحة جازان" لم تسجل خلال الأيام العشرة الأخيرة أي حالة جديدة، وكل الحالات الإيجابية المسجلة حالياً خلال نفس الفترة كانت مخالطة لحالات مؤكدة أُعلن عنها سابقاً وهي مرصودة لدينا.

وأضاف: الحالات المسجلة حالياً كانت تحت الرصد والمتابعة والإجراءات الصحية المناسبة، ونؤكد أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوى.

جاء ذلك خلال لقائه مع أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود عبر الاتصال المرئي، حيث نقل أمير المنطقة له ولمنسوبي "الصحة" تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وثمّن أمير المنطقة الجهود التي تبذلها صحة جازان من إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمنطقة، وسأل الله تعالى لهم العون والتوفيق في هذه المهمة الجليلة.