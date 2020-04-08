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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

ليس بسبب "كورونا".. انكماش الاقتصاد القطري

تراجع الناتج المحلّي 1.4 أواخر 2019

أظهرت بيانات حكومية،ـ اليوم (الأربعاء)، انكماش اقتصاد قطر 0.6 في المئة في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام؛ إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4 بالمئة في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وباعت قطر سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح أمس.

وذكرت نشرة الاكتتاب في السندات التي اطلعت عليها "رويترز" أن جائحة فيروس كورونا المستجدّ قد تُواصل إلحاقَ الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

الاقتصاد القطري

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليس بسبب "كورونا".. انكماش الاقتصاد القطري
سبق

أظهرت بيانات حكومية،ـ اليوم (الأربعاء)، انكماش اقتصاد قطر 0.6 في المئة في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام؛ إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4 بالمئة في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وباعت قطر سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح أمس.

وذكرت نشرة الاكتتاب في السندات التي اطلعت عليها "رويترز" أن جائحة فيروس كورونا المستجدّ قد تُواصل إلحاقَ الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:44 PM

ليس بسبب "كورونا".. انكماش الاقتصاد القطري

تراجع الناتج المحلّي 1.4 أواخر 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات حكومية،ـ اليوم (الأربعاء)، انكماش اقتصاد قطر 0.6 في المئة في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام؛ إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4 بالمئة في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وباعت قطر سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح أمس.

وذكرت نشرة الاكتتاب في السندات التي اطلعت عليها "رويترز" أن جائحة فيروس كورونا المستجدّ قد تُواصل إلحاقَ الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

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