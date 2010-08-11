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"حماية المستهلك": لا تنسون.. سعر الحلاقة ثابت ولا يتغير في العيد

طالبت المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق أو الرقم 940

أعادت جمعية حماية المستهلك اليوم الأحد نشر تغريدة كانت قد دعت فيها إلى التأكيد على صالون الحلاقة باستخدام أدوات حلاقة جديدة لتفادي نقل الأمراض.

وطالبت الجمعية بالإبلاغ على مخالفات الأسعار في محال الحلاقة خلال الأعياد والمواسم عبر الرقم 940 أو التطبيق.

ونشرت الجمعية على حسابها بتويتر تقول: "لا تنسون السعر ما يتغير في العيد أو المواسم، والأسعار لابد أن تكون مكتوبة على لوحة واضحة في المحل، وفي حال المخالفة تواصلكم مع البلدية على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق أمانة ٩٤٠".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حماية المستهلك": لا تنسون.. سعر الحلاقة ثابت ولا يتغير في العيد
سبق

أعادت جمعية حماية المستهلك اليوم الأحد نشر تغريدة كانت قد دعت فيها إلى التأكيد على صالون الحلاقة باستخدام أدوات حلاقة جديدة لتفادي نقل الأمراض.

وطالبت الجمعية بالإبلاغ على مخالفات الأسعار في محال الحلاقة خلال الأعياد والمواسم عبر الرقم 940 أو التطبيق.

ونشرت الجمعية على حسابها بتويتر تقول: "لا تنسون السعر ما يتغير في العيد أو المواسم، والأسعار لابد أن تكون مكتوبة على لوحة واضحة في المحل، وفي حال المخالفة تواصلكم مع البلدية على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق أمانة ٩٤٠".

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:24 AM

"حماية المستهلك": لا تنسون.. سعر الحلاقة ثابت ولا يتغير في العيد

طالبت المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق أو الرقم 940

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,499

أعادت جمعية حماية المستهلك اليوم الأحد نشر تغريدة كانت قد دعت فيها إلى التأكيد على صالون الحلاقة باستخدام أدوات حلاقة جديدة لتفادي نقل الأمراض.

وطالبت الجمعية بالإبلاغ على مخالفات الأسعار في محال الحلاقة خلال الأعياد والمواسم عبر الرقم 940 أو التطبيق.

ونشرت الجمعية على حسابها بتويتر تقول: "لا تنسون السعر ما يتغير في العيد أو المواسم، والأسعار لابد أن تكون مكتوبة على لوحة واضحة في المحل، وفي حال المخالفة تواصلكم مع البلدية على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق أمانة ٩٤٠".

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