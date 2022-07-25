"الغذاء والدواء" تحذّر: بودرة دهن عود تحتوي على نسبة بكتيريا عالية

أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تشغيله

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي يحمل الاسم "أجمل بودرة دهن العود AJMAL Dahn Al Oudh Powder"؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات بودرة التالك المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكّد من سلامتها وأظهرت نتائج التحليل احتواء تشغيلة من منتج

"AJMAL Dahn Al Oudh Powder" على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO1943:2016 ، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، وبيّنت أنّ المنتج صُنع في الإمارات العربية المتحدة برقم تشغيلة (7867046 A) وتاريخ صلاحية 2021/08.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشدّدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تشغيلة المنتج من الأسواق، ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.